Shakira lanza una iniciativa millonaria para los niños afectados por un terremoto de magnitud 7,4

La famosa cantante colombiana Shakira ayudará a reconstruir las instituciones educativas de la región del Chocó afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto.

En colaboración con el filántropo Howard Graham Buffett, Shakira participará en un proyecto para reconstruir 10 escuelas afectadas por el terremoto.

También contribuirá a las labores de reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó.

En la fase inicial se destinarán 1,25 millones de dólares al proyecto.

Shakira destacó especialmente la importancia de la educación en la recuperación tras los desastres naturales.

Según la cantante, los niños no deberían perder la oportunidad de estudiar debido a las consecuencias del terremoto.

A través de esta iniciativa, se espera reconstruir escuelas para miles de estudiantes del Chocó y permitirles continuar su educación.