Se acaba el tiempo para Spalletti en la Juventus: Jon Elkann solo exige la victoria

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Se acaba el tiempo para Spalletti en la Juventus: Jon Elkann solo exige la victoria

La dirección de la Juventus ha aumentado drásticamente la presión sobre su entrenador, Luciano Spalletti, y ha dejado claro que solo espera el título de campeón. Según informa Goal.com, Jon Elkann, presidente de los accionistas del club, subrayó firmemente que el principal objetivo del equipo siempre es ganar y anunció oficialmente el fin del periodo de indulgencia concedido al técnico durante la pretemporada. Según Goal.com, esta decisión ya es oficial.

Fichajes y cambios en la plantilla

Para el club turinés, que terminó sexto en la Serie A la temporada pasada y no gana el campeonato desde 2020, clasificarse para la Liga de Campeones es el objetivo mínimo desde el punto de vista financiero. Sin embargo, las ambiciones del club son mucho mayores, y la directiva intentó cumplir este año todas las peticiones de fichajes de Spalletti. En concreto, Vicario, Çelik, Lucumí, Alajbegovic y Ekhator se incorporaron al equipo, mientras que Boga se quedó en la plantilla.

Al mismo tiempo, el proceso de renovación de la plantilla continúa en el mercado de fichajes. El club vendió a Openda y Adžić. Curiosamente, ambos marcaron en su primer partido oficial con sus nuevos equipos, respectivamente con el Lyon y el Sassuolo. Rouhi también abandonó el club, mientras que el futuro de Di Gregorio y de otros jugadores, tanto defensas como centrocampistas, sigue siendo objeto de negociaciones. A pesar de ello, la directiva respalda plenamente la confianza del entrenador en Douglas Luiz.

La hora de los resultados y la sombra de Antonio Conte

Los expertos señalan que, mientras los nuevos directivos apenas comienzan su trabajo, toda la responsabilidad recae directamente sobre el entrenador. Spalletti no fue considerado directamente responsable de los fracasos de la temporada pasada, ya que, según los puntos logrados desde su llegada, el equipo debería haberse clasificado para la Liga de Campeones. Sin embargo, esta vez la situación ha cambiado radicalmente.

El partido del domingo en Frosinone mostrará cómo se ha formado la nueva Juventus, preparada al 100 %. A partir de este encuentro, Spalletti ya no tendrá margen para cometer errores. Si la temporada comienza mal, se espera que la sombra del experimentado Antonio Conte aparezca rápidamente sobre la dirección del club turinés.

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