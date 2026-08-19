Un milagro inesperado a 13.000 metros de altura: nace un bebé a bordo de un avión

·4·Mundo
Un milagro inesperado a 13.000 metros de altura: nace un bebé a bordo de un avión

Un vuelo de Turkish Airlines que cubría la ruta Conakri–Estambul se convirtió inesperadamente en un acontecimiento inolvidable. Una de las pasajeras se puso de parto y su bebé nació a 13.000 metros de altura, a bordo del avión.

Al darse cuenta de que el parto había comenzado, la tripulación intervino rápidamente. Con los medios disponibles a bordo, ayudaron a la pasajera y poco después nació una niña.

Lo más sorprendente es que el bebé no nació en tierra, sino en un avión que volaba a miles de metros de altura.

Según los informes, uno de los pasajeros recitó el adhan al oído del bebé y le puso el nombre de Kadiju. Se informó de que la madre y la bebé se encuentran bien.

Un vuelo habitual se convirtió para los pasajeros en un viaje extraordinario, testigo inesperado del comienzo de una nueva vida.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

«El ayudante de presentadora más adorable»: las ocurrencias de un perrito llamaron la atención durante un directo«El ayudante de presentadora más adorable»: las ocurrencias de un perrito llamaron la atención durante un directoHoy, 14:41Shakira lanza una iniciativa millonaria para los niños afectados por un terremoto de magnitud 7,4Shakira lanza una iniciativa millonaria para los niños afectados por un terremoto de magnitud 7,4Hoy, 14:35498 días, 195 países: ¡un turista estadounidense da la vuelta al mundo a una velocidad récord!498 días, 195 países: ¡un turista estadounidense da la vuelta al mundo a una velocidad récord!Hoy, 14:28Revelan nuevos detalles en el caso de la novia que murió cinco meses después de su bodaRevelan nuevos detalles en el caso de la novia que murió cinco meses después de su bodaHoy, 13:38En un nuevo libro sobre Diana, su hermano revela una verdad inesperadaEn un nuevo libro sobre Diana, su hermano revela una verdad inesperadaHoy, 13:09El exministro de Defensa ucraniano lanza un polémico llamado electoralEl exministro de Defensa ucraniano lanza un polémico llamado electoralHoy, 11:04
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones