Un milagro inesperado a 13.000 metros de altura: nace un bebé a bordo de un avión

Un vuelo de Turkish Airlines que cubría la ruta Conakri–Estambul se convirtió inesperadamente en un acontecimiento inolvidable. Una de las pasajeras se puso de parto y su bebé nació a 13.000 metros de altura, a bordo del avión.

Al darse cuenta de que el parto había comenzado, la tripulación intervino rápidamente. Con los medios disponibles a bordo, ayudaron a la pasajera y poco después nació una niña.

Lo más sorprendente es que el bebé no nació en tierra, sino en un avión que volaba a miles de metros de altura.

Según los informes, uno de los pasajeros recitó el adhan al oído del bebé y le puso el nombre de Kadiju. Se informó de que la madre y la bebé se encuentran bien.

Un vuelo habitual se convirtió para los pasajeros en un viaje extraordinario, testigo inesperado del comienzo de una nueva vida.