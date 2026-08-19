Mourinho revela los detalles de su conversación secreta con Vinícius

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Mourinho revela los detalles de su conversación secreta con Vinícius

« Real Madrid »: el mayor misterio en torno al club, debatido durante meses, por fin llegó a su fin: la gran estrella del equipo, Vinícius Júnior, firmó un nuevo contrato de larga duración con el « club blanco ». El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, reveló por primera vez qué consejo personal y qué conversación decisiva influyeron en la decisión del delantero brasileño de quedarse en el club: ¿qué retuvo a Vini en Madrid?

« Solo lo entenderás cuando te vayas de aquí »: la confesión sincera de Mourinho

Durante su aparición en el famoso programa español El Chiringuito José Mourinho contó emocionado qué le dijo al jugador durante la fase decisiva de las negociaciones:

« ¿Vini renovó su contrato por mí? No, no. Por supuesto, hablé con él con franqueza. Le dije: “Vini, solo conoces Madrid. Solo cuando te vayas de aquí entenderás lo enorme que es este club y a qué has renunciado. ¡No te vayas, no merece la pena!”. Aquí se ha encontrado a sí mismo, está en su sitio », declaró José Mourinho.

El nuevo contrato de Vinícius Júnior y las cifras clave

Indicador

Detalles del contrato y del jugador

Jugador / Edad

Vinícius Júnior (26 años, extremo)

Club

« Real Madrid » (España)

Duración del nuevo contrato

Hasta el verano de 2032

Contrato anterior

Estaba vigente hasta 2027

Principal pretendiente

Arsenal, club londinense (interés serio)

El interés del club londinense y el gran plan hasta 2032

Con el contrato del brasileño de 26 años cerca de su vencimiento, el Arsenal de Londres había iniciado gestiones serias para ficharlo. Sin embargo, gracias a la influencia psicológica de Mourinho, la determinación de la directiva y unas largas negociaciones, Vinícius decidió quedarse en Madrid y dedicar directamente al Real hasta 2032 ».

¿Crees que Vinícius Júnior tomó la decisión correcta al quedarse en Madrid hasta 2032, o le habría resultado más interesante probarse en la Premier League?

¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte de inmediato esta buena noticia con todos los aficionados del « Real Madrid »!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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