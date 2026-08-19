«El ayudante de presentadora más adorable»: las ocurrencias de un perrito llamaron la atención durante un directo

Durante una transmisión en directo en Davao, Filipinas, los espectadores notaron que un pequeño perro yacía en silencio junto a los pies de la presentadora de noticias Melani Severino.

Como no había nadie que pudiera cuidarlo en casa, Severino llevó a su perro consigo al estudio de televisión. Lo más curioso fue que el pequeño animal permaneció casi inmóvil bajo los pies de la presentadora durante toda la transmisión.

Los empleados del canal también comprendieron la situación y no se opusieron a que el perro estuviera en el estudio. En pantalla, el animal es muy pequeño y apenas se ve. Sin embargo, después de que el personal del estudio compartiera el momento en redes sociales, el video se difundió rápidamente.

Aunque la presentadora continuó dando las noticias con profesionalidad, fue su pequeño compañero quien captó la atención de los usuarios en redes sociales.

Por lo visto, la primera aparición del perro en un estudio de televisión también fue todo un éxito.