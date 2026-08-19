¿Roberto Carlos se convirtió al islam? Circula una noticia inesperada sobre la leyenda del fútbol

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¿Roberto Carlos se convirtió al islam? Circula una noticia inesperada sobre la leyenda del fútbol

Leyenda del fútbol brasileño y exdefensa del Real Madrid Roberto Carlos Se difundieron informaciones según las cuales habría abrazado el islam. Sin embargo, el propio futbolista aún no ha confirmado oficialmente esta información.

Según Ali Şahin, diputado del Parlamento turco, el jeque Jihod Hammadex, representante de la comunidad musulmana de Brasil, le comunicó la noticia.

Según el jeque, Roberto Carlos acudió a verlo hace aproximadamente cuatro semanas y pronunció la profesión de fe islámica.

Por ahora, esta información se basa únicamente en declaraciones de otras personas. De Roberto Carlos No existe una confirmación oficial por su parte. Roberto Carlos, de 53 años, fue campeón del mundo en 2002 con la selección brasileña.

Con el Real Madrid:

3 veces campeón de la Liga de Campeones;

4 veces campeón de España.

El legendario defensa también jugó en los clubes Fenerbahçe de Turquía y Anji de Rusia.

Como la conversión de Roberto Carlos al islam no ha sido confirmada oficialmente, por ahora no conviene aceptar esta información como un hecho comprobado.

Roberto CarlosReal MadridFenerbahçeAnzhiAli Şahin
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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