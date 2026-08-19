«Un nuevo quebradero de cabeza para Maresca»: la estrella del Manchester City, baja
A las puertas del inicio de la nueva temporada de la Premier League «Manchester City» se ha instalado una gran preocupación. Tras la derrota en el Community Shield y las bajas en la plantilla, uno de los extremos más rápidos y peligrosos del equipo, Jérémy Doku, ha sufrido una grave lesión y estará de baja. ¿Cómo salvará Enzo Maresca la línea ofensiva antes del partido inaugural contra el Bournemouth y recurrirá el club a un fichaje de urgencia?
«Estará de baja varias semanas»: la verdad revelada por la prensa belga
Según la información de última hora difundida por el prestigioso diario belga Nieuwsblad , Jérémy Doku se lesionó el gemelo durante el Community Shield contra el Arsenal:
«Jérémy Doku estará varias semanas de baja debido a una grave lesión en el gemelo. Se perderá con total seguridad el partido de la 1.ª jornada de la Premier League contra el Bournemouth, que se disputará el domingo».
— informó Nieuwsblad
1.ª jornada de la Premier League y «Manchester City»: la situación
Indicador
Detalles e información
Próximo partido
Manchester City – Bournemouth (1.ª jornada de la Premier League)
Futbolista lesionado
Jérémy Doku (delantero / extremo)
Tipo y duración de la lesión
Lesión en el gemelo / al menos varias semanas
Debut de los entrenadores
Enzo Maresca (Manchester City) y Marco Rose (Bournemouth)
Posible consecuencia
Fichar urgentemente a un extremo antes del cierre del mercado
Debut de Maresca y Rose: medidas urgentes en el mercado de fichajes
El partido del domingo entre el Manchester City y el Bournemouth será la primera prueba en la Premier League para los dos nuevos entrenadores, Enzo Maresca y Marco Rose.
Debido a la escasez de alternativas en la línea ofensiva, los expertos señalan que la baja de Doku podría obligar a la directiva del club a fichar rápidamente a un nuevo extremo antes del cierre del mercado.
¿Creen que la ausencia de Jérémy Doku afectará seriamente alManchester City en su partido contra el Bournemouth, o Maresca podrá resolver fácilmente este problema?
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