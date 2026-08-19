«Un nuevo quebradero de cabeza para Maresca»: la estrella del Manchester City, baja

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«Un nuevo quebradero de cabeza para Maresca»: la estrella del Manchester City, baja

A las puertas del inicio de la nueva temporada de la Premier League «Manchester City» se ha instalado una gran preocupación. Tras la derrota en el Community Shield y las bajas en la plantilla, uno de los extremos más rápidos y peligrosos del equipo, Jérémy Doku, ha sufrido una grave lesión y estará de baja. ¿Cómo salvará Enzo Maresca la línea ofensiva antes del partido inaugural contra el Bournemouth y recurrirá el club a un fichaje de urgencia?

«Estará de baja varias semanas»: la verdad revelada por la prensa belga

Según la información de última hora difundida por el prestigioso diario belga Nieuwsblad , Jérémy Doku se lesionó el gemelo durante el Community Shield contra el Arsenal:

«Jérémy Doku estará varias semanas de baja debido a una grave lesión en el gemelo. Se perderá con total seguridad el partido de la 1.ª jornada de la Premier League contra el Bournemouth, que se disputará el domingo».

informó Nieuwsblad

1.ª jornada de la Premier League y «Manchester City»: la situación

Indicador

Detalles e información

Próximo partido

Manchester City – Bournemouth (1.ª jornada de la Premier League)

Futbolista lesionado

Jérémy Doku (delantero / extremo)

Tipo y duración de la lesión

Lesión en el gemelo / al menos varias semanas

Debut de los entrenadores

Enzo Maresca (Manchester City) y Marco Rose (Bournemouth)

Posible consecuencia

Fichar urgentemente a un extremo antes del cierre del mercado

Debut de Maresca y Rose: medidas urgentes en el mercado de fichajes

El partido del domingo entre el Manchester City y el Bournemouth será la primera prueba en la Premier League para los dos nuevos entrenadores, Enzo Maresca y Marco Rose.

Debido a la escasez de alternativas en la línea ofensiva, los expertos señalan que la baja de Doku podría obligar a la directiva del club a fichar rápidamente a un nuevo extremo antes del cierre del mercado.

¿Creen que la ausencia de Jérémy Doku afectará seriamente alManchester City en su partido contra el Bournemouth, o Maresca podrá resolver fácilmente este problema?

¡Dejen su opinión en los comentarios y compartan de inmediato esta importante noticia con sus amigos aficionados a la Premier League!

Manchester CityJeremy DokuArsenalBournemouthEnzo Maresca
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Shuhrat Razzakov
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