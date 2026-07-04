El secreto de la victoria de Egipto: ¿Por qué los futbolistas veían un portátil durante el partido

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El secreto de la victoria de Egipto: ¿Por qué los futbolistas veían un portátil durante el partido

En el marco de la fase eliminatoria de la Copa del Mundo, el cuerpo técnico de la selección de Egipto recurrió a tecnologías modernas y métodos analíticos para conseguir una victoria histórica en el decisivo partido contra Australia. La escena más determinante — los futbolistas egipcios reunidos alrededor de un portátil en el borde del campo antes de la tanda de penales — llamó la atención de muchos. Resultó que no era una simple coincidencia, sino una jugada estratégica destinada a identificar los puntos débiles del portero rival. Goal.com informa al respecto.

Según la publicación Goal.com, el cuerpo técnico egipcio organizó una reunión urgente unos minutos antes del inicio de la tanda de penales. Se proyectó a los jugadores un vídeo que mostraba el enfrentamiento entre la estrella del Real Madrid Kylian Mbappé y el portero de la selección de Australia Mat Ryan. Mediante este análisis, los futbolistas lograron estudiar los hábitos del experimentado portero en el momento del lanzamiento.

El estilo de Mbappé y el análisis de Mat Ryan

Los futbolistas observaron atentamente a través del portátil una jugada extraída del partido entre el Real Madrid y el Levante. En esa situación, Mat Ryan intenta desconcentrar a Mbappé con diversos movimientos sobre la línea de portería, pero el delantero francés lo deja en evidencia con una frialdad absoluta. Los egipcios utilizaron precisamente esas imágenes para analizar la dirección de salto de Ryan y su tiempo de reacción.

Este proceso de preparación demostró una vez más la importancia del trabajo con datos en el fútbol moderno. Los entrenadores egipcios prefirieron dar instrucciones precisas a cada ejecutor en lugar de dejar el destino del partido a la simple «lotería». Esto permitió a los futbolistas mantener la serenidad mental y concentrarse plenamente en el lanzamiento, olvidando el ruido del estadio.

El análisis vídeo estratégico resultó especialmente útil después de que la selección de Australia decidiera cambiar de portero en el minuto 119. Aunque entró el experimentado Mat Ryan en lugar de Patrick Beach, los egipcios ya habían «descifrado» sus características técnicas. Como resultado, la información estudiada durante el partido dio sus frutos y el portero australiano no pudo detener ningún penal.

La ventaja psicológica y la siguiente fase

La agencia Reuters informa que el experto en penales Geir Jordet valoró positivamente la velocidad de decisión de Mbappé. Según él, un lanzamiento ejecutado de inmediato y con determinación tras el silbato del árbitro supera cualquier truco del portero. La selección de Egipto aprendió precisamente esa determinación de Mbappé y la aplicó en su propio juego.

Ahora la selección de Egipto se enfrentará a la Argentina, vigente campeona del mundo, en el marco de los cuartos de final. En el partido contra el equipo liderado por Lionel Messi, se espera que los egipcios se apoyen no solo en la preparación física, sino también en este tipo de análisis con portátil y en un enfoque intelectual. Para una nueva sensación, se exigirá de ellos una defensa impecable y precisión en el ataque.

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