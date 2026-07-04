Cambios inesperados en el Liverpool: Virgil van Dijk pierde su estatus de intocable

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Cambios inesperados en el Liverpool: Virgil van Dijk pierde su estatus de intocable

El club inglés del Liverpool ha cambiado radicalmente su posición respecto a su líder y capitán de muchos años Virgil van Dijk. Según las últimas informaciones, la dirección de los merseysiders está dispuesta a estudiar las ofertas serias que lleguen por el experimentado defensor. Esta decisión se valora como parte de una nueva era en el club y de una estrategia de rejuvenecimiento radical de la plantilla. Goal.com informa .

Según la información difundida por TEAMtalk, el mal desempeño del Liverpool en la Premier League y los cambios en el cuerpo técnico han provocado la cancelación del estatus de «intocable» del defensa neerlandés de 34 años para el equipo. Aunque el jugador renovó su contrato en 2025, se dice que los dirigentes del club están algo arrepentidos de las condiciones de este acuerdo.

Milán y otros pretendientes

Actualmente, el club italiano del Milan muestra un interés serio por los servicios de Virgil van Dijk. El nuevo entrenador de los Rossoneri, Ruben Amorim, ha designado al jugador neerlandés como objetivo principal para reforzar la línea defensiva. Los representantes del club italiano ya han comenzado a estudiar las condiciones financieras del fichaje a través de intermediarios.

Fuera de Europa, la Saudi Pro League, el campeonato MLS de Estados Unidos y los clubes turcos tampoco se oponen a fichar al experimentado defensa. La dirección del Liverpool no quiere vender al capitán a la fuerza, pero ha informado al nuevo entrenador Andoni Iraola que está dispuesta a entablar negociaciones si llega una oferta que convenga a los intereses del club.

Problemas en defensa y nueva temporada

La salida de Van Dijk podría suponer una gran pérdida para la línea defensiva del Liverpool. La razón es que Ibrahima Konaté ya ha abandonado el equipo, y el futuro de Joe Gomez está en entredicho. Si el capitán es vendido, el club deberá encontrar obligatoriamente un defensa de alto nivel capaz de reemplazarlo antes del cierre del mercado de fichajes.

Según GOAL.com, Andoni Iraola se encuentra en una situación muy complicada de cara a la nueva temporada. Debe resolver los problemas de la línea defensiva antes del partido inaugural de la Premier League contra el Newcastle United, previsto para el 23 de agosto. Tras la marcha de líderes como Mohamed Salah y Andy Robertson, el traspaso de Van Dijk indica que se está formando un equipo completamente nuevo en el Liverpool.

LiverpoolVirgil van DijkFichajesMilanPremier League
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