La Roma acelera sus gestiones por el fichaje de Mason Greenwood

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La Roma acelera sus gestiones por el fichaje de Mason Greenwood

El club italiano de la Roma, con el objetivo de reforzar su línea de ataque, entra en una fase decisiva de las negociaciones por el fichaje de Mason Greenwood. La dirección del club romano ha elegido a este jugador como objetivo principal para solucionar los problemas en la banda derecha e intenta cerrar el traspaso más rápidamente. Goal.com informa al respecto.

Según la publicación Goal.com, la Roma considera los primeros días de la próxima semana como la última oportunidad para cerrar con éxito esta operación. Los dirigentes del club desean resolver más rápidamente los asuntos administrativos y alcanzar un acuerdo antes de que otros competidores, en particular el Atlético de Madrid, se incorporen seriamente a la carrera.

Competencia y precio del traspaso

Inicialmente, la Roma había evaluado varios candidatos para la banda derecha, incluida la opción del delantero del West Ham Crysencio Summerville. Sin embargo, debido al precio excesivamente alto del jugador y a la fuerte competencia, el club volvió a centrar su atención en Mason Greenwood. Actualmente, el hecho de que el precio que pide el Olympique de Marsella por el jugador haya bajado por debajo de los 50 millones de euros ha aumentado aún más el entusiasmo de los romanos.

Según la información, el club turco del Fenerbahçe ha ofrecido al jugador un salario de 7 millones de euros por año, creando así las mejores condiciones financieras. La Roma, por su parte, ofrece por ahora 5 millones de euros, pero el hecho de que el club turco aún no haya llegado a un acuerdo con el Marsella sobre la cantidad del traspaso deja una oportunidad al equipo italiano.

El factor Atlético de Madrid

La mayor amenaza para la Roma proviene del Atlético de Madrid. Aunque los madrileños están actualmente ocupados con el fichaje de Julián Álvarez, si este acuerdo se materializa o si otros delanteros abandonan el equipo, podrían regresar inmediatamente a la opción de Mason Greenwood. El club español considera a Greenwood como uno de los candidatos más idóneos para cubrir el hueco en la línea de ataque.

La prensa italiana, en particular el insider Alfredo Pedulla, afirma que los romanos movilizarán todos sus recursos la próxima semana. Si la dirección de la Roma no actúa con rapidez, la bajada del precio del jugador y su eficacia en la Ligue 1 podrían atraer también a otros clubes grandes. Para los romanos, este fichaje es importante no solo para reforzar la plantilla, sino también para mostrar las ambiciones del equipo antes de la nueva temporada.

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