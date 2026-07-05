Se revelan los detalles de la conversación inesperada entre Lionel Messi y el portero de Cabo Verde

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Se revelan los detalles de la conversación inesperada entre Lionel Messi y el portero de Cabo Verde

Aunque la selección de Cabo Verde, que ofreció una digna resistencia contra Argentina en el marco del Mundial, fue eliminada del torneo, su portero Vozinha se hizo merecedor del reconocimiento de la estrella del fútbol mundial Lionel Messi. Tras el dramático partido de los 32avos de final, el ocho veces ganador del Balón de Oro valoró muy positivamente la habilidad del guardameta rival. Goal.com lo reporta .

Durante el partido, los representantes de Cabo Verde causaron serios problemas a los campeones del mundo vigentes. Aunque Lionel Messi abrió el marcador en el minuto 29 con su gol número 20 en mundiales, el «equipo pequeño» logró empatar en dos ocasiones. Solo el tercer gol encajado en el minuto 111 puso fin a la participación de Cabo Verde en el torneo.

Lionel Messi: «Tu pueblo debería estar orgulloso de ti»

Tras el partido, se produjo una conversación sincera entre Vozinha y Lionel Messi. El portero declaró al diario La Tercera que la leyenda argentina no ocultó su asombro por su actuación. «Después del partido me acerqué a Messi. Me abrazó y me dijo: 'Eres increíble. Tu pueblo debería estar orgulloso de ti'. Fue un momento inolvidable para mí», destacó el guardameta.

Vozinha no solo recibió palabras cálidas en este partido, sino también un valioso regalo de recuerdo. Cuando pidió a Messi intercambiar camisetas, el capitán de la «Albiceleste» prometió entregarle la camiseta en el pasillo que conduce al vestuario después de las entrevistas, y cumplió su palabra.

El éxito de la selección de Cabo Verde en este torneo no fue casualidad. Superaron a equipos potentes como Uruguay y Arabia Saudita en la fase de grupos para clasificarse para la fase eliminatoria. Vozinha, por su parte, realizó 18 paradas en cuatro partidos, logrando detener el 78,3 % de los disparos dirigidos a su portería.

«Jugamos de igual a igual contra el campeón del mundo vigente e incluso tuvimos oportunidades de ganar. Por supuesto, estamos decepcionados por la derrota, pero estamos orgullosos de nuestra actuación», dice Vozinha al expresar su gratitud hacia sus compañeros de equipo y el cuerpo técnico.

Para los aficionados al fútbol uzbekos, el coraje de estos equipos «pequeños» contra los grandes siempre ha despertado gran interés. La valentía de Cabo Verde y la humildad de una estrella como Lionel Messi demostraron una vez más cuán importante es el respeto mutuo en el mundo del deporte.

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Jahongir Tursunov
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