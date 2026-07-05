Nottingham Forest busca fichar al centrocampista del Liverpool

El participante de la Premier League inglesa, Nottingham Forest, ha comenzado a revisar seriamente su plantilla en la ventana de fichajes de verano. La dirección del club está considerando al canterano del Liverpool Curtis Jones para cubrir la posición central que quedó vacante tras la marcha de Elliot Anderson al Manchester City por una cifra récord de 116 millones de libras esterlinas. Goal.com informa de la noticia.

Según la información del sitio GOAL.com, el centrocampista de 23 años, nacido en Liverpool, teme no tener suficientes minutos de juego en Anfield bajo las órdenes del nuevo entrenador Andoni Iraola. Por este motivo, Jones ha expresado su deseo de continuar su carrera en otro club y jugar de forma regular en el once titular. El hecho de que su contrato con el club de Merseyside esté a punto de expirar aumenta aún más la probabilidad de un traspaso.

El nuevo proyecto de Oliver Glasner

También se están produciendo cambios importantes en la dirección de Nottingham Forest. Tras la inesperada dimisión de Vitor Pereira, el técnico austriaco Oliver Glasner está a punto de tomar las riendas del equipo. Glasner es conocido por su estilo de juego basado en la alta intensidad, y un centrocampista dinámico como Curtis Jones podría desempeñar un papel central en su nuevo sistema.

El exentrenador Vitor Pereira, al hablar sobre su dimisión, subrayó que esta decisión fue totalmente inesperada para él. «Aunque esta decisión se ha tomado sin previo aviso y de forma inesperada, respeto la conclusión alcanzada para el futuro del club. Por supuesto, estoy decepcionado en esta situación», declaró el técnico portugués.

Precio del traspaso y competencia

En la carrera por Curtis Jones, no solo Nottingham Forest está participando activamente, sino también el campeón de Italia, el Inter. Según la información, el club milanés ha presentado dos ofertas oficiales al Liverpool. Sin embargo, el club inglés ha rechazado la última oferta de 21 millones de libras de los italianos. El Liverpool exige al menos 35-40 millones de libras esterlinas por su canterano.

Para Nottingham Forest, el pago de esta suma no supondría dificultad financiera, ya que los fondos procedentes de la venta de Anderson han enriquecido considerablemente el presupuesto del club. Si el traspaso se materializa, Jones podría convertirse en el primer gran fichaje de la era Glasner. Actualmente, las negociaciones entre las partes continúan y el propio jugador contempla positivamente la opción de quedarse en la Premier League.