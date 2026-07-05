Bruno Guimaraes: Erling Haaland usa la astucia para presionar a Brasil

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Bruno Guimaraes: Erling Haaland usa la astucia para presionar a Brasil

Las tensiones aumentan antes del encuentro entre Brasil y Noruega en los octavos de final de la Copa del Mundo. El centrocampista de la selección brasileña, Bruno Guimaraes, reaccionó a los comentarios del delantero rival Erling Haaland, acusándolo de cierta «astucia». Según él, la estrella noruega presenta a los cinco veces campeones del mundo como claros favoritos para quitarle presión a su propio equipo. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Erling Haaland había calificado a Brasil como favorito en entrevistas previas al partido. Sin embargo, Bruno Guimaraes destacó en una entrevista con Caze TV que esto es simplemente un movimiento táctico. «Sabe muy bien lo que dice y es bastante astuto en esto. Quiere cargar toda la responsabilidad sobre los campeones, es decir, sobre nosotros. Para ser sincero, no me importa lo que diga la gente. El fútbol se decide en el campo, en un partido de 11 contra 11 todo puede pasar», dijo el futbolista brasileño.

Según Goal.com, la selección de Noruega es históricamente un rival incómodo para Brasil. En sus enfrentamientos directos, los escandinavos han logrado dos victorias y dos empates. A pesar de ello, los pupilos de Carlo Ancelotti están decididos a romper esta mala racha y conseguir el pase a los cuartos de final.

El plan para detener a Haaland y el duelo en el centro

Guimaraes valoró el nivel de peligro de Erling Haaland como muy alto, situándolo junto a Harry Kane como uno de los mejores delanteros del mundo. En su opinión, la tarea principal de la defensa brasileña es evitar que el balón llegue al goleador noruego. Para neutralizar al delantero, que lleva cinco goles en el torneo, los brasileños planean utilizar una táctica de «defender mientras atacan».

«Debemos asegurarnos de que el balón no le llegue. Debe estar siempre bajo control, porque una sola situación es suficiente para que decida el destino del partido. Nuestro objetivo principal será no dejar espacios libres», añadió el centrocampista. En el campamento brasileño también se ha analizado específicamente la superioridad del rival en jugadas a balón parado y el peligro de los delanteros centro.

Este encuentro es relevante no solo por los dos equipos, sino también por el duelo entre dos estrellas del centro del campo: Bruno Guimaraes y Martin Odegaard. Enfrentarse al capitán del Arsenal, Martin Odegaard, será un desafío especial para Bruno. El futbolista brasileño, que ha recorrido 44,4 km durante el torneo, confía en imponerse en esta lucha.

El ganador de este enfrentamiento pasará a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Mientras Brasil confía en su superioridad técnica, Noruega espera en una defensa disciplinada y en la habilidad individual de Erling Haaland. El partido estará sin duda lleno de sorpresas, ya que ambos equipos aspiran a abrir una nueva página en su historia.

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