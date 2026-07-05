¿Enzo Fernández se irá al Real Madrid? La familia del jugador pone fin a los rumores

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¿Enzo Fernández se irá al Real Madrid? La familia del jugador pone fin a los rumores

Los rumores de traspaso en torno al centrocampista del Chelsea y de la selección argentina, Enzo Fernández, han sido el centro de atención de los medios deportivos europeos en los últimos días. En particular, en un momento en que han aumentado las noticias sobre el posible fichaje del jugador por el Real Madrid, su esposa, Valentina Cervantes, ha aclarado la situación. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, la familia del jugador está actualmente muy contenta con su vida en Londres y no tiene intención de abandonar Inglaterra. En una entrevista con El Chiringuito, Valentina Cervantes destacó que el entorno familiar es estable y que sus hijos están escolarizados en Inglaterra. Esto ha reducido significativamente las especulaciones sobre una posible mudanza del jugador a España en el corto plazo.

Tranquilidad familiar y vida en Londres

Según Valentina Cervantes, su hijo nació precisamente en Inglaterra y este país ya se ha convertido en un lugar muy querido para ellos. "La verdad es que todo está bien. Mi hijo nació en Inglaterra, mis hijos van a la escuela aquí, así que estoy muy feliz", afirmó al responder a las preguntas sobre el traspaso.

Asimismo, respondió con calma a la pregunta de si jugar en un club grande como el Real Madrid es un sueño para Enzo. En su opinión, todos los equipos son iguales y la felicidad de su familia está por encima del nombre de cualquier club. Esta declaración reafirma una vez más el compromiso del jugador con el proyecto del Chelsea.

Factores que complican el traspaso

El contrato actual de Enzo Fernández con el Chelsea está firmado hasta junio de 2032, lo que lo convierte en uno de los acuerdos de mayor duración en el fútbol moderno. El club londinense fichó al centrocampista argentino procedente del Benfica por una cifra récord en el fútbol británico. Un contrato tan largo y una suma de traspaso elevada sirven como un obstáculo serio para que el Real Madrid pueda concretar la operación.

Las opiniones del exmiembro de la selección argentina, Javier Pastore, también habían contribuido a aumentar los rumores. Él había especulado con la posibilidad de que Fernández considerara opciones para salir de Stamford Bridge. Sin embargo, el entorno del jugador y sus acciones en el campo están enfocados por ahora únicamente en el éxito de los "blues".

En este momento, Enzo Fernández centra toda su atención en los partidos internacionales con la selección argentina y en escalar posiciones en la tabla de la Premier League con el Chelsea. Aunque el interés del Real Madrid persiste, la situación familiar del jugador y sus compromisos a largo plazo con el club indican que permanecerá en Londres en el futuro cercano.

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