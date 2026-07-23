Victoria sin Messi: Suárez salva al Inter Miami (video)

En un encuentro correspondiente a la jornada 16 de la MLS, el Inter Miami derrotó al Chicago Fire por 3-2 en casa. Lionel Messi no participó en el encuentro, pero Luis Suárez anotó un doblete, contribuyendo enormemente a la victoria de su equipo.

Robert Lewandowski, quien jugó para los visitantes, estuvo 62 minutos en el campo sin poder ser efectivo.

Los visitantes se adelantaron con un autogol

El marcador se abrió en el minuto 18. El portero del Inter Miami, Rios Novo, introdujo el balón en su propia portería y el Chicago Fire se puso 1-0.

Los locales no tardaron en responder. En el minuto 27, Luis Suárez transformó un penalti para restablecer la igualdad.

La primera parte terminó con un marcador de 1-1.

Suárez firma el doblete

Seis minutos después del inicio de la segunda parte, Suárez volvió a marcar. Su gol en el minuto 51 puso al Inter Miami por delante.

El delantero uruguayo logró así un doblete en el partido.

Sin embargo, el Chicago Fire no se rindió. En el minuto 67, Ditejane anotó para poner el 2-2.

Plembek dio la victoria en los últimos minutos

El destino del partido se decidió en el minuto 87. Plembek, que entró desde el banquillo, marcó el tercer gol del Inter Miami, dando tres puntos vitales a los locales.

En el tiempo restante, los visitantes no pudieron empatar y el partido terminó 3-2.

Messi no jugó

El líder del Inter Miami, Lionel Messi, no participó en el encuentro. En su ausencia, Luis Suárez asumió la responsabilidad principal en el ataque.

Suárez fue el héroe de la victoria con un gol de penalti y otro en juego.

El delantero estrella del Chicago Fire, Robert Lewandowski, jugó 62 minutos.

El Inter Miami es segundo

Tras esta victoria, el Inter Miami suma 34 puntos y se coloca en la segunda posición de la tabla general.

El Chicago Fire se mantiene en la sexta posición con 26 puntos.

MLS, 23 de julio

Inter Miami — Chicago Fire — 3-2

Goles: Suárez, 27-pen, 51; Plembek, 87 — Rios Novo, 18-autogol; Ditejane, 67.

Inter Miami: Rios Novo, Frey (Allen, 85), Mura, Mikael, Regilon, Bright, Segovia, Ruiz (Plembek, 69), Silvetti (Pinter, 74), Berterame, Suárez.