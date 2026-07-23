Neymar responde a las críticas: la estrella brasileña en el centro de la polémica por el póker

Neymar, el máximo goleador histórico de la selección brasileña, reaccionó por primera vez a las críticas sobre su comportamiento. La participación del jugador en un torneo de póker mientras su club, Santos, disputaba un partido importante de la Copa Sudamericana, provocó una fuerte indignación entre aficionados y expertos. Así lo informa Goal.com. informa .

El delantero de 34 años publicó una foto suya en una mesa de póker en sus redes sociales con el breve comentario: «La vida es una broma». Con esto, Neymar demostró que no presta atención a las críticas y que está feliz con su situación actual. Según Goal.com, este acto del jugador causó un gran revuelo en la comunidad futbolística brasileña.

Permiso del club y explicaciones del entrenador

Mientras el Santos ganaba 4-1 fuera de casa contra el club venezolano Universidad Central, Neymar participaba en una competición de póker en São Paulo. Aunque muchos lo consideraron una falta de respeto hacia el equipo, la directiva del club y el cuerpo técnico confirmaron que estaban al tanto de la situación.

El entrenador del equipo, Cuca, aclaró la ausencia de Neymar en la rueda de prensa posterior al partido. Según sus palabras, al no haber tenido vacaciones tras la Copa del Mundo, se le dio tiempo al jugador para recuperar su estado físico. El técnico prefirió dejarlo en la base para prepararlo para los próximos partidos importantes en lugar de llevarlo a un viaje largo y agotador.

Fin de la carrera internacional y nueva etapa

Neymar había anunciado recientemente el fin de su carrera con la selección de Brasil. Esta decisión se tomó tras la inesperada derrota de la Seleção por 2-1 ante Noruega en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El legendario delantero, autor de 80 goles en 130 partidos, quiere centrarse ahora en sus compromisos con el club.

Actualmente, el contrato de Neymar con el Santos es válido hasta diciembre. Para el equipo, que ocupa el puesto 15 en el campeonato brasileño, el liderazgo y los goles de Neymar son vitales. Los aficionados esperan el regreso de la estrella al campo para sacar al equipo de la parte baja de la tabla.

Se espera que Neymar juegue este fin de semana en el partido de la Serie A brasileña contra Chapecoense. Tras completar su recuperación física, el delantero deberá reforzar el ataque de su equipo y consolidar el éxito en la fase de play-offs de la Copa Sudamericana.