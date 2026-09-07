Drama en el minuto 90+2: La Juventus evita la derrota ante el Milan

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Drama en el minuto 90+2: La Juventus evita la derrota ante el Milan

Foto: © Valerio Pennicino

El enfrentamiento central y crucial de la 3ª jornada de la Serie A ofreció todo el dramatismo esperado por los aficionados en Turín. El intenso duelo entre la Juventus y el Milan en el Allianz Stadium terminó en un empate 1-1. Los visitantes, que iban ganando y tenían la victoria casi asegurada, encajaron un gol en el minuto 90+2, durante el tiempo añadido, dejando escapar los tres puntos. Es destacable que ambos goles fueron obra de jugadores que entraron desde el banquillo.

La batalla de los «jokers»: El gol de Cissé y la remontada de Gatti en los últimos segundos

El destino del partido fue decidido por los jugadores que ingresaron en la segunda mitad:

  • El gol inesperado de Cissé: Tras una primera parte tensa y cautelosa, el delantero del Milan, Cissé, quien entró en el minuto 61, marcó siete minutos después, en el 68, superando a Vicario para abrir el marcador (0-1);

  • La audacia de Amorim y la salvación de Gatti: Cerca del final, en el minuto 89, Federico Gatti, que entró por Celik, se convirtió en el salvador de la Juventus en solo tres minutos: en el 90+2, envió el balón a la red defendida por Maignan, haciendo vibrar el Allianz Stadium (1-1);

  • Explosión de emociones y sanción en el minuto 90+6: Durante la tensión de los últimos segundos, los goleadores Gatti y Cissé fueron amonestados con tarjeta amarilla tras un altercado.

Ajedrez táctico y choque de estrellas en el campo

Ambos cuerpos técnicos demostraron planteamientos tácticos sólidos durante el encuentro:

  • La batalla en el medio campo: Por parte de la Juventus, la pareja Locatelli y Luiz libró una lucha encarnizada contra el centro del campo milanista liderado por el experimentado Luka Modrić y Yunus Musah;

  • El triple cambio de Spalletti: El entrenador del Milan logró aumentar drásticamente el ritmo del juego al introducir simultáneamente a Cissé, Chukwueze y Loftus-Cheek en el minuto 61;

  • La presión incesante de la Juventus: Los ataques constantes de los turineses a través de Kolo Muani, Conceição y el suplente Zhegrova finalmente dieron sus frutos, salvando a los locales de una derrota inevitable.

Situación en la tabla: La persecución de los líderes y el equilibrio de 7 puntos

Este empate intensificó la lucha de ambos gigantes italianos por los puestos altos:

  • Igualdad de puntos: Ambos clubes lograron acumular 7 puntos tras las 3 primeras jornadas de la temporada;

  • Diferencia de goles: Según los criterios de desempate, el equipo de Amorim ocupa el 4º puesto, mientras que los pupilos de Spalletti se sitúan en la 5ª posición.

Serie A. 3ª jornada. Acta oficial

Juventus — Milan 1:1

6 de septiembre, Allianz Stadium

Goles: Gatti (90+2) — Cissé (68).

Juventus: Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik (Gatti, 89), Luiz (Woltemade, 75), Locatelli, González (Koopmeiners, 64), Alaybegovic (Boga, 64), Conceição (Zhegrova, 89), Kolo Muani.

Milan: Maignan, Gila (Terracciano, 88), de Winter, Pavlović, Estupiñán, Moreira (Cissé, 61), Modrić (Jashari, 82), Musah, Rabiot (Chukwueze, 61), Saelemaekers (Loftus-Cheek, 61), Ramos.

Amonestaciones: Estupiñán (79), de Winter (90+2), Gatti (90+6), Cissé (90+6).

En tu opinión, ¿mostró la Juventus un verdadero carácter de campeón en los últimos segundos o el Milan perdió 3 puntos hechos por un error táctico grave? ¿Qué equipo ves con más opciones para el Scudetto esta temporada? ¡Deja tus comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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