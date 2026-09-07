Tim Cook recibirá 47 millones de dólares en su nuevo cargo en Apple

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Tim Cook recibirá 47 millones de dólares en su nuevo cargo en Apple

Se ha revelado que la compensación financiera de Tim Cook, quien dirigió Apple durante 15 años y dejó el cargo de CEO el 1 de septiembre, no será muy diferente a la de su sucesor, John Ternus. Según información difundida por la agencia Bloomberg, en su nuevo puesto como presidente del consejo de administración, Tim Cook recibirá una compensación objetivo de aproximadamente 47 millones de dólares para el año fiscal 2027. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según los documentos oficiales presentados ante la SEC (Comisión de Bolsa y Valores) de EE. UU., John Ternus asumió oficialmente el cargo de CEO de Apple el 1 de septiembre de 2026. Estos documentos revelan la estructura de ingresos futuros de ambos ejecutivos, según la cual la compensación total objetivo de Ternus será de aproximadamente 58 millones de dólares. Esta suma incluye 3 millones de dólares de salario base anual, mientras que los 55 millones restantes corresponden a acciones. También recibió un paquete de acciones único de 2,5 millones de dólares para el año fiscal incompleto de 2026.

El nuevo estatus e ingresos de Tim Cook

Por su parte, el salario base de Tim Cook, quien ocupará el cargo de presidente ejecutivo, se reducirá de 3 millones a 2 millones de dólares. Sin embargo, gracias a la adición de un paquete de acciones objetivo de 45 millones de dólares, se espera que su compensación total para 2027 alcance los 47 millones de dólares. A modo de comparación, Cook ganó 74,3 millones de dólares como CEO en 2025.

El analista de Bloomberg, Mark Gurman, señala que un paquete financiero tan grande para Tim Cook es inesperadamente alto, incluso para una empresa gigante como Apple. Por ejemplo, el anterior presidente del consejo, Art Levinson, recibió menos de 560 000 dólares el año pasado debido a que no desempeñaba funciones ejecutivas. El hecho de que los ingresos de Cook se mantengan altos se explica por su continua participación en la gestión activa.

Cambios en la dirección y tareas estratégicas

Según los expertos, un paquete financiero tan enorme indica que Tim Cook no se ha retirado por completo de la agenda operativa. Mark Gurman informa que seguirá gestionando áreas críticas para la empresa, como las relaciones con los gobiernos de EE. UU. y China, así como el suministro de chips de memoria. Cook dejará su oficina en el complejo Apple Park para el nuevo CEO y se trasladará a otro despacho.

Al mismo tiempo, el nuevo CEO John Ternus comienza a reestructurar la empresa según su propia visión. Según Bloomberg, tiene la intención de acelerar el proceso de creación de productos, aunque los cambios significativos en la cultura y estructura corporativa pueden llevar tiempo. En un mensaje a los empleados, Tim Cook destacó que permanecerá como presidente durante un largo periodo y que Apple seguirá siendo su máxima prioridad.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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