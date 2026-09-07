La sangre de su padre: El portero Koeman marca dos goles y remonta un 0-2 a un 2-2

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La sangre de su padre: El portero Koeman marca dos goles y remonta un 0-2 a un 2-2

En la 5ª jornada del campeonato de los Países Bajos, se registró una verdadera sensación que podría entrar en los anales del fútbol mundial. El hijo de la leyenda del FC Barcelona y de la selección nacional de los Países Bajos, Ronald Koeman — Ronald Koeman Jr. — mostró un coraje sin precedentes en el campo. Actualmente, como portero número 1 del Telstar, Koeman salvó a su club de la derrota él solo y estableció un récord absoluto en la historia de la primera división neerlandesa.

El salvador tras el 0-2: Los momentos en que el portero tomó el punto de penalti

El encuentro entre el Telstar y el Cambuur había comenzado de forma terrible para los locales:

  • El shock al inicio de la segunda parte: Los jugadores del Cambuur marcaron dos goles consecutivos al inicio de la segunda mitad, poniendo el marcador 0-2 y dejando al Telstar en una situación crítica;

  • Primer penalti y reducción de la diferencia: Asumiendo la responsabilidad en una situación compleja, el portero Ronald Koeman Jr. corrió hasta el área rival y transformó el penalti con frialdad (1-2);

  • Intriga en el tiempo añadido y doblete de oro: En los dramáticos minutos añadidos por el árbitro, el Telstar consiguió otro penalti. El portero Koeman volvió a ponerse frente al balón y, sin dar ninguna oportunidad al guardameta rival, puso el 2-2, asegurando un punto valioso para su equipo.

Récord histórico: Un doblete inédito en la élite neerlandesa

Con este partido, Ronald Koeman Jr. reescribió las páginas de la historia del fútbol nacional:

  • El primer portero en la historia: El joven Koeman se convirtió en el primer portero en toda la historia de la primera división neerlandesa en marcar dos o más goles en un mismo partido;

  • La continuación del talento paterno: Como es sabido, su padre, Ronald Koeman, fue famoso como defensa goleador, habiendo dado la Copa de Europa al FC Barcelona gracias a sus potentes disparos y penaltis infalibles. Está claro que el gen goleador del famoso padre ha pasado perfectamente a su hijo guardameta;

  • Tras los pasos de Chilavert y Rogério Ceni: Tales resultados solo se han visto en el fútbol mundial con leyendas como José Luis Chilavert y Rogério Ceni, y esta hazaña de Koeman ha llegado a las portadas de la prensa mundial.

¿Cree que el hecho de que los porteros tiren penaltis es un riesgo innecesario para el equipo o que esta frialdad y valentía aportan una verdadera belleza al fútbol? ¿Cuánto cree que ayuda la fama de su padre en la carrera de Ronald Koeman Jr.? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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