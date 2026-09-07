La NASA lanza una nueva antena de comunicación de 34 metros en California

La agencia espacial estadounidense NASA ha puesto en funcionamiento una nueva antena gigante de 34 metros como parte de la red Deep Space Network (DSN) ubicada en Goldstone, California. Según ixbt.com, este dispositivo servirá para ampliar significativamente las capacidades de comunicación con más de una docena de naves espaciales que exploran el sistema solar y el espacio interestelar. Así lo informa Ixbt.com informa .

Cargas en la red de comunicación espacial y la nueva estación

La Deep Space Network mantiene actualmente una comunicación estable con naves legendarias como Voyager 1, Voyager 2 y New Horizons, situadas a más de 24 mil millones de kilómetros de la Tierra, así como con muchas otras misiones interplanetarias. Sin embargo, la expansión de la exploración espacial y el aumento del número de dispositivos están limitando drásticamente las capacidades de la red. En los últimos años, los expertos han advertido que se está volviendo difícil garantizar un número suficiente de sesiones de comunicación simultáneas para todas las misiones.

Uno de los factores que complica la situación es la intensificación del programa lunar. En particular, se otorga la máxima prioridad a la comunicación con las naves espaciales durante los vuelos tripulados Artemis 1 en 2022 y Artemis 2, programado para 2026. Como resultado, el acceso a la red para las estaciones interplanetarias automatizadas está disminuyendo, y se espera que esta prioridad se mantenga en el futuro.

Deep Space Station 23 y el proceso de modernización

La nueva antena, llamada Deep Space Station 23 o DSS-23, comenzó sus operaciones el 3 de agosto. Uno de los primeros dispositivos observados fue el observatorio de rayos X Chandra de la NASA. Con un diámetro de 34 metros, esta estructura gigante se unió a las estaciones existentes en Goldstone. La zona también alberga la antena más grande del complejo, una parábola de 70 metros.

Como dato, las redes de la Deep Space Network consisten en tres grandes complejos ubicados geográficamente en California, cerca de Madrid y cerca de Canberra. A medida que la Tierra gira sobre su eje, al menos uno de estos complejos permite mantener una comunicación ininterrumpida con las naves espaciales lejanas. La estación DSS-23 es la quinta de las seis nuevas antenas de 34 metros previstas en el marco del proyecto Aperture Enhancement Project.

Desafíos financieros y temporales del proyecto

Los trabajos de modernización de la red DSN comenzaron en 2009. Actualmente, la puesta en marcha de la última antena del programa, llamada DSS-33, está prevista en Australia para 2029. Sin embargo, este proyecto colosal resultó ser mucho más costoso y largo de lo previsto inicialmente.

En particular, mientras que el costo total del proyecto se estimaba en 362,4 millones de dólares en 2015, esta cifra aumentó a 706 millones de dólares al inicio del año fiscal 2023. Al mismo tiempo, el cronograma de trabajo se retrasó casi cinco años. No obstante, la expansión de las capacidades de la DSN es vital para el éxito de los programas de exploración de la Luna y el espacio profundo.