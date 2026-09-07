Drama de 5 goles en el Vélodrome: el Marsella cae en casa ante el París

·26·Deportes
Drama de 5 goles en el Vélodrome: el Marsella cae en casa ante el París

Foto: sofascore.com

La 3.ª jornada de la Ligue 1 concluyó con resultados sorprendentes y una gran cantidad de goles. En el duelo más destacado, el Olympique de Marsella recibió al ambicioso París FC, dirigido por Liam Rosenior, cayendo derrotado por 2-3 ante su afición. Con estos 3 puntos vitales, los parisinos suman 7 puntos y ascienden al 2.º puesto, mientras que el Marsella cae al 10.º lugar con 3 puntos.

Drama en el Vélodrome: hat-trick de Sinayoko y penalti decisivo en el minuto 86

El encuentro en Marsella comenzó con un ritmo frenético desde los primeros segundos:

  • Un gol relámpago en el minuto 1: Los visitantes abrieron el marcador en el primer minuto gracias a un disparo de Sinayoko, dejando a la grada atónita;

  • El doblete de carácter de Gouiri: El Marsella igualó en el minuto 8 por medio de Gouiri. Sin embargo, en el minuto 19, Sinayoko completó su doblete para devolver la ventaja a los parisinos. Al inicio de la segunda mitad, en el minuto 53, Gouiri volvió a marcar para empatar el encuentro (2-2);

  • El desenlace en el minuto 86: Cuando el partido parecía destinado al empate, Sinayoko transformó con frialdad un penalti señalado por el árbitro, celebrando su hat-trick y dando una victoria sensacional al París FC (2-3).

6 goles del Estrasburgo a domicilio y éxito importante del Rennes

Otros encuentros de la jornada también mostraron un fútbol ofensivo y dramático:

  • Lluvia de goles en el campo del Troyes (2-6): El Estrasburgo dio un auténtico espectáculo marcando 6 goles fuera de casa. El doblete de Amo-Ayeau, junto a los goles de Ortega, Susa, Reyna y Harder, permitieron al equipo ascender al 6.º puesto con 6 puntos;

  • El Rennes vuelve con victoria (1-2): En su visita al Angers, el Rennes tomó ventaja gracias al gol de Frankowski en el minuto 9 y un autogol en el 17, consolidando su 5.ª posición con 7 puntos.

Ligue 1. 3.ª jornada. Marcadores oficiales

  • Marsella — París FC 2:3

Goles: Gouiri (8, 53) — Sinayoko (1, 19, 86 pen.).

  • Troyes — Estrasburgo 2:6

Goles: Mille (9), Le Dordon (90+5) — Ortega (40), Susa (42), Reyna (57), Amo-Ayeau (85, 88), Harder (90+2).

  • Angers — Rennes 1:2

Goles: Carlen (35) — Frankowski (9), Lefort (17 p.p.).

En tu opinión, ¿esta irregularidad del Marsella al inicio de temporada se debe a fallos defensivos, o es el París FC de Rosenior capaz de convertirse en la revelación de la Ligue 1? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Debut de Mahmud Mahamadjonov: el Dinamo Majachkalá vence al RodinaDebut de Mahmud Mahamadjonov: el Dinamo Majachkalá vence al RodinaHoy, 06:29La sangre de su padre: El portero Koeman marca dos goles y remonta un 0-2 a un 2-2La sangre de su padre: El portero Koeman marca dos goles y remonta un 0-2 a un 2-2Hoy, 06:17Un recital en una nueva posición: Behruz Karimov deslumbra con el LuganoUn recital en una nueva posición: Behruz Karimov deslumbra con el LuganoHoy, 06:07Sensación en La Liga: El Alavés marca 5 goles y supera al RealSensación en La Liga: El Alavés marca 5 goles y supera al RealHoy, 05:53Drama en el minuto 90+2: La Juventus evita la derrota ante el MilanDrama en el minuto 90+2: La Juventus evita la derrota ante el MilanHoy, 05:47El FC Barcelona golea al Valencia y se consolida como líder de LaLigaEl FC Barcelona golea al Valencia y se consolida como líder de LaLigaAyer, 23:17
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Emre Belözoğlu lanza declaraciones explosivas sobre el límite en Turquía y Shomurodov
Emre Belözoğlu lanza declaraciones explosivas sobre el límite en Turquía y Shomurodov
¿Se va de Nasaf? Ruziqul Berdiyev hace una declaración inesperada tras la derrota ante Navbahor
¿Se va de Nasaf? Ruziqul Berdiyev hace una declaración inesperada tras la derrota ante Navbahor