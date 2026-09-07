Drama de 5 goles en el Vélodrome: el Marsella cae en casa ante el París

Foto: sofascore.com

La 3.ª jornada de la Ligue 1 concluyó con resultados sorprendentes y una gran cantidad de goles. En el duelo más destacado, el Olympique de Marsella recibió al ambicioso París FC, dirigido por Liam Rosenior, cayendo derrotado por 2-3 ante su afición. Con estos 3 puntos vitales, los parisinos suman 7 puntos y ascienden al 2.º puesto, mientras que el Marsella cae al 10.º lugar con 3 puntos.

Drama en el Vélodrome: hat-trick de Sinayoko y penalti decisivo en el minuto 86

El encuentro en Marsella comenzó con un ritmo frenético desde los primeros segundos:

Un gol relámpago en el minuto 1: Los visitantes abrieron el marcador en el primer minuto gracias a un disparo de Sinayoko, dejando a la grada atónita;

El doblete de carácter de Gouiri: El Marsella igualó en el minuto 8 por medio de Gouiri. Sin embargo, en el minuto 19, Sinayoko completó su doblete para devolver la ventaja a los parisinos. Al inicio de la segunda mitad, en el minuto 53, Gouiri volvió a marcar para empatar el encuentro (2-2);

El desenlace en el minuto 86: Cuando el partido parecía destinado al empate, Sinayoko transformó con frialdad un penalti señalado por el árbitro, celebrando su hat-trick y dando una victoria sensacional al París FC (2-3).

6 goles del Estrasburgo a domicilio y éxito importante del Rennes

Otros encuentros de la jornada también mostraron un fútbol ofensivo y dramático:

Lluvia de goles en el campo del Troyes (2-6): El Estrasburgo dio un auténtico espectáculo marcando 6 goles fuera de casa. El doblete de Amo-Ayeau, junto a los goles de Ortega, Susa, Reyna y Harder, permitieron al equipo ascender al 6.º puesto con 6 puntos;

El Rennes vuelve con victoria (1-2): En su visita al Angers, el Rennes tomó ventaja gracias al gol de Frankowski en el minuto 9 y un autogol en el 17, consolidando su 5.ª posición con 7 puntos.

Ligue 1. 3.ª jornada. Marcadores oficiales

Marsella — París FC 2:3

Goles: Gouiri (8, 53) — Sinayoko (1, 19, 86 pen.).

Troyes — Estrasburgo 2:6

Goles: Mille (9), Le Dordon (90+5) — Ortega (40), Susa (42), Reyna (57), Amo-Ayeau (85, 88), Harder (90+2).

Angers — Rennes 1:2

Goles: Carlen (35) — Frankowski (9), Lefort (17 p.p.).

En tu opinión, ¿esta irregularidad del Marsella al inicio de temporada se debe a fallos defensivos, o es el París FC de Rosenior capaz de convertirse en la revelación de la Ligue 1? ¡Deja tu opinión en los comentarios!