Debut de Mahmud Mahamadjonov: el Dinamo Majachkalá vence al Rodina

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Debut de Mahmud Mahamadjonov: el Dinamo Majachkalá vence al Rodina

En el marco de la 7ª jornada de la Premier League rusa, el Dinamo Majachkalá recibió al Rodina en su estadio. El intenso encuentro disputado en el Anji Arena terminó con una victoria convincente de los locales por 2-0. Para los aficionados al fútbol uzbekos, el punto culminante del encuentro fue el debut oficial de nuestro joven y talentoso defensa Mahmud Mahamadjonov en la élite rusa. Nuestro compatriota entró en juego en el minuto 38, contribuyendo a la victoria sin encajar goles.

Shock en el minuto 8 y superioridad numérica del Rodina

El partido comenzó con un auténtico desastre para los visitantes:

  • Expulsión de Onugkha: Apenas 8 minutos después del inicio, el delantero del Rodina, German Onugkha, fue expulsado directamente por una falta;

  • Superioridad numérica: Esta rápida tarjeta roja cambió por completo el ritmo del partido y el equipo de Majachkalá tomó el control total;

  • Presión creciente: Con un hombre más, los locales comenzaron a asediar continuamente la portería rival.

Cambio en el minuto 38: debut sólido de Mahmud Mahamadjonov

Antes de terminar la primera parte, el cuerpo técnico del Dinamo realizó ajustes tácticos importantes:

  • Entrada de Mahamadjonov: En el minuto 38, el defensa uzbeko Mahmud Mahamadjonov sustituyó al lesionado Sandrachuk;

  • Actividad en la banda y defensa sólida: Nuestro joven defensa se adaptó rápidamente al ritmo del juego, neutralizó los ataques rivales sin errores y ayudó a mantener su portería a cero;

  • Doble movimiento táctico del entrenador: En ese mismo minuto 38, el delantero Hamid Agalarov entró por Smelov, un cambio que decidió el destino del partido.

Dos goles en la segunda parte: Agalarov y Mrezigue

La presión constante de la primera parte dio sus frutos en la segunda:

  • Gol de apertura de Agalarov: En el minuto 51, Hamid Agalarov, que entró desde el banquillo, aprovechó un espacio en la defensa para abrir el marcador (1-0);

  • El punto final de Mrezigue: Trece minutos después, en el minuto 64, Hussam Mrezigue marcó el segundo gol, asegurando la victoria del Dinamo (2-0);

  • Final tranquilo: En los minutos restantes, los locales mantuvieron su ventaja para asegurar 3 puntos valiosos.

Salto en la tabla: Majachkalá en el top 6

Este éxito tuvo un gran impacto en la posición de los equipos en la tabla:

  • Ascenso del Dinamo Majachkalá: Con 12 puntos tras 7 jornadas, los daguestaníes suben al 6º puesto de la liga;

  • Rodina en zona peligrosa: Con solo 4 puntos, los visitantes permanecen en el puesto 14 de 16 equipos.

RPL. 7ª jornada. Acta oficial

Dinamo Majachkalá — Rodina 2:0

6 de septiembre, Anji Arena

Goles: Agalarov (51), Mrezigue (64).

Dinamo Majachkalá: Magomedov, Sandrachuk (MAHAMADJONOV, 38), Alarcón, Alibekov, Sundukov, Apshatsev (Aleksandrov, 89), Smelov (Agalarov, 38), Glushkov, Mrezigue, Lesovoy (Khubulov, 89), Miro (Husaynnajod, 86).

Expulsión: Onugkha (8, Rodina).

En su opinión, ¿puede Mahmud Mahamadjonov convertirse en titular en el Dinamo Majachkalá y cómo afectará esta actividad en el campeonato ruso a la competencia en la selección nacional de Uzbekistán? ¡Dejen sus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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