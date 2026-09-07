Toyota retrasa el lanzamiento de su SUV totalmente eléctrico Highlander EV

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Toyota retrasa el lanzamiento de su SUV totalmente eléctrico Highlander EV

Según información difundida por Nikkei Asia, el gigante automotriz japonés Toyota ha retrasado ligeramente la fecha de lanzamiento de su nuevo SUV totalmente eléctrico, el Highlander EV. Inicialmente, estaba previsto que este gran vehículo familiar saliera al mercado a mediados de 2026. Sin embargo, debido a que los ingenieros necesitaron más tiempo para los ajustes finales y las pruebas adicionales, las ventas se pospusieron hasta 2027. Así lo informa el portal Ixbt.com.

De acuerdo con el nuevo calendario, se espera que el Highlander EV llegue a los clientes a mediados o finales de 2027. El retraso podría oscilar entre 4 y 12 meses. En el mercado automotriz, estos retrasos suelen realizarse para evitar fallos técnicos y garantizar la calidad del producto. Toyota ha optado por un enfoque cauteloso para no lanzar un producto «inmaduro» y proteger la reputación de la marca.

Especificaciones técnicas y expectativas

Por el momento, los especialistas de Toyota no han revelado las razones técnicas exactas del retraso. No obstante, es evidente que este modelo ocupa un lugar importante en la estrategia de la compañía en el mercado de vehículos eléctricos. Tras años especializados en motores de gasolina e híbridos, la marca japonesa ha decidido presentar su primer SUV totalmente eléctrico bajo el nombre de Highlander, bien conocido y valorado por los clientes.

Según datos preliminares publicados anteriormente, el modelo Highlander EV se ofrecerá en varias versiones. La versión base, con tracción delantera, podrá recorrer aproximadamente 462 kilómetros con una sola carga. Se estima que en la versión más cara, con una batería de mayor capacidad, esta cifra superará los 515 kilómetros.

Impacto en el mercado y perspectivas

Sin embargo, otros parámetros técnicos importantes del vehículo eléctrico, como la capacidad exacta de las baterías, la potencia de los motores eléctricos y la velocidad de carga rápida, se mantienen en secreto. La empresa tampoco ha anunciado el precio estimado de este nuevo SUV insignia de tres filas de asientos. Esto significa que el periodo de espera para los entusiastas de los automóviles será aún más largo.

Según los expertos, Toyota intenta no cometer errores en un mercado de vehículos eléctricos cada vez más competitivo. Debido a la alta demanda en el segmento de los grandes SUV de tres filas, es fundamental perfeccionar cada detalle del vehículo. Como resultado, los clientes tendrán que esperar unos meses más de lo previsto, y se espera que la fecha exacta de inicio de las ventas oficiales se anuncie en un futuro próximo.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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