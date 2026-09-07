Sensación en La Liga: El Alavés marca 5 goles y supera al Real

La 4ª jornada de La Liga ofreció a los aficionados un auténtico festival de goles y resultados inesperados. El Alavés, al recibir a Osasuna en casa, celebró una brillante victoria por 5-2, superando al Real Madrid en la tabla para ascender al 2º puesto. En Cataluña, el Sevilla, con un hombre menos, dejó escapar la victoria en el minuto 90+8.

Lluvia de goles del Alavés: El recital de Boyé y el salto en la tabla

Uno de los partidos más prolíficos e intensos de la jornada tuvo lugar en el estadio de Mendizorrotza:

El hat-trick de Lucas Boyé: El delantero local, Boyé, desmanteló literalmente la defensa rival, anotando en los minutos 27, 51 y 68 para convertirse en el héroe de la jornada;

Goles para sellar el marcador: Para el Alavés, también marcaron Díaz en el minuto 36 e Ibáñez en el 90;

El doblete de Budimir no pudo salvar a Osasuna: Aunque Ante Budimir redujo distancias en dos ocasiones (minutos 46 y 64 de penalti), no fue suficiente para sumar puntos;

Un vuelo que supera al Real: Tras esta victoria, el Alavés suma 10 puntos, superando al Real Madrid (9 puntos) y consolidándose en la 2ª plaza, solo por detrás del líder Barcelona (12 puntos).

Thriller en el minuto 90+8 en Cataluña y empate

Otros encuentros de la jornada también estuvieron llenos de drama:

Espanyol — Sevilla (1-1): En el minuto 56, Sangante fue expulsado, dejando a los andaluces en inferioridad numérica. A pesar de ello, Stassin adelantó al Sevilla en el minuto 85. Pero en el 90+8, Sánchez salvó a los catalanes de una derrota inevitable;

Málaga — Levante (0-0): El partido terminó sin goles. El Málaga se mantiene en zona de peligro (18º) con 2 puntos, mientras que el Levante ocupa la 10ª posición con 5 puntos.

La Liga. 4ª jornada. Actas oficiales

Alavés — Osasuna 5-2

Goles: Boyé (27, 51, 68), Díaz (36), Ibáñez (90) — Budimir (46, 64 pen.).

Espanyol — Sevilla 1-1

Goles: Sánchez (90+8) — Stassin (85).

Expulsión: Sangante (56, Sevilla).

Málaga — Levante 0-0

¿Crees que el Alavés podrá mantener este ritmo y convertirse en un serio candidato a Europa? ¿Cuál es la razón principal de la pérdida de puntos del Sevilla? ¡Deja tu opinión en los comentarios!