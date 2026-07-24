Se prevé que el proceso de abandono de los equipos de Huawei y otros gigantes tecnológicos chinos para la construcción de redes 5G en los países de la Unión Europea sea mucho más costoso de lo esperado. Según datos del centro de análisis GSMA, la implementación de esta decisión estratégica podría generar costos adicionales para la economía de la región de entre 30 y 40 mil millones de euros. Así lo informa Ixbt.com informa .

Inicialmente, la Comisión Europea había estimado estos trabajos de modernización en unos 10–13 mil millones de euros. Sin embargo, los nuevos cálculos muestran que los costos reales podrían ser casi tres veces superiores a las previsiones iniciales. Se espera que esta situación afecte gravemente no solo a los operadores de telecomunicaciones, sino también al bolsillo de los consumidores comunes.

Principales áreas de gasto

La mayor parte de los gastos, entre 16 y 22 mil millones de euros, se destinará a la sustitución de las estaciones base y los equipos de red de los operadores móviles. Este proceso requiere una revisión completa de la infraestructura actual, ya que las tecnologías de Huawei constituyen la base de la red en muchos países europeos.

Además, se necesitarán entre 9 y 12 mil millones de euros adicionales para actualizar la infraestructura de transporte entre los nodos de la red. La sustitución de los equipos de conexión de banda ancha fija autorizados podría requerir inversiones adicionales de 5 mil millones de euros. Según la publicación ixbt.com, Huawei controla actualmente al menos una cuarta parte del mercado de equipos de red móvil de la Unión Europea.

Reducción de la competencia y aumento de precios

La salida de los proveedores chinos del mercado podría fortalecer la posición de marcas europeas como Ericsson y Nokia. Sin embargo, la limitación artificial de la competencia provocará, según las leyes del mercado, un aumento de los precios. Los analistas de la GSMA están preocupados por la formación de un entorno monopolístico en el mercado.

Según los expertos, como resultado de estos cambios se podrían observar las siguientes consecuencias:

Un aumento de los precios de los servicios de comunicación móvil en un promedio de hasta el 24 %;

Un aumento de los precios de los servicios de Internet fijo en aproximadamente un 19 %;

Una ralentización en el ritmo de implementación de las nuevas tecnologías 5G.

Teniendo en cuenta que los equipos de Huawei también se utilizan ampliamente en el mercado de Uzbekistán, esta tendencia en Europa no dejará de afectar los precios y la cadena de suministro en el mercado tecnológico global. Para los operadores europeos, estos enormes costos también podrían provocar una reducción en los fondos destinados a la innovación.

En conclusión, estas decisiones políticas tomadas desde el punto de vista de la seguridad están dejando al sector europeo de las telecomunicaciones ante serios desafíos financieros. El desarrollo de la economía digital en la región en los próximos años dependerá directamente de cómo se cubran estos costos y de la cooperación efectiva con proveedores alternativos.