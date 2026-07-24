Las autoridades chinas han desmantelado a un grupo delictivo que se dedicaba a robar componentes de computadoras de alto rendimiento en hoteles. Dos personas se registraban como huéspedes, extraían secretamente los módulos de memoria RAM de las unidades centrales y los vendían en el mercado secundario. Así lo informa Ixbt.com informa .

La historia comenzó en mayo de este año, cuando uno de los sospechosos se alojó en una habitación de hotel equipada con computadoras especiales. Desmontó el equipo y robó los módulos de RAM. Más tarde, para expandir este «negocio», encontró un cómplice.

Esquema de robo y daño material

Según el medio ixbt.com, la pareja «visitó» varios hoteles durante la segunda quincena de mayo, es decir, en solo 15 días, logrando robar un total de 16 módulos de RAM. Se enfocaban principalmente en hoteles con computadoras de gaming, ya que los módulos de RAM de estos dispositivos tienen un alto valor en el mercado.

Los componentes robados se vendían inmediatamente en el mercado secundario. Se informa que estos «empresarios» obtuvieron alrededor de 2 000 USD a través de sus actividades ilegales. Sin embargo, sus planes no duraron mucho.

Tras el robo de los módulos de RAM, componentes esenciales de las computadoras, los dispositivos naturalmente dejaron de funcionar. Al revisar las fallas técnicas, los administradores del hotel notaron que el interior de las unidades centrales estaba vacío y llamaron a la policía de inmediato.

Esclarecimiento del delito

Como resultado de una rápida investigación, la policía logró detener a dos personas llamadas Li y Chen. Actualmente, se ha iniciado un proceso penal en su contra. Este caso demuestra una vez más la necesidad de que los propietarios de hoteles protejan sus equipos, especialmente equipando las unidades centrales con cerraduras o sellos especiales.

En Uzbekistán, el número de clubes de videojuegos y hoteles equipados con tecnología también ha crecido en los últimos años. Este incidente en China debería motivar a los empresarios a prestar mayor atención a la seguridad de sus costosos equipos. Después de todo, los componentes pequeños como la RAM son fáciles de sustraer, pero su pérdida detiene el funcionamiento de todo el sistema.