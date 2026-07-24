El Real Madrid inicia gestiones por Rodri: se llevó a cabo una reunión

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El Real Madrid inicia gestiones por Rodri: se llevó a cabo una reunión

El Real Madrid ha dado los primeros pasos para incorporar al mediocampista del Manchester CityRodri. Según los informes, representantes del club se reunieron con los agentes del jugador cerca de la capital española.

El «club blanco» ha marcado a Rodri como uno de sus objetivos principales de mercado. Sin embargo, aún no han comenzado las negociaciones directas entre el Real Madrid y el Manchester City».

Hubo una reunión con los agentes de Rodri

Según Sky Sport, representantes del Real Madrid se reunieron el martes con los agentes de Rodri en un restaurante cerca de Madrid.

Se dice que en la reunión se discutieron las posibles condiciones del traspaso y la posibilidad de que el jugador regrese a España.

Actualmente, el club madrileño trabaja primero en alcanzar un acuerdo sobre los términos personales con Rodri y sus representantes.

El Real Madrid podría ofrecer un contrato hasta 2030

Según la fuente, el Real Madrid contempla la posibilidad de ofrecer al mediocampista de 30 años un contrato hasta 2030.

Se ha informado que el propio Rodri estaría dispuesto a volver a España. No obstante, el contrato actual del jugador con el Manchester City se extiende hasta 2027.

El club inglés le ofreció una renovación hace unas semanas, pero las partes aún no han tomado una decisión definitiva sobre la extensión del contrato.

Aún no hay negociaciones entre clubes

En este momento, el proceso de transferencia se encuentra en una etapa inicial.

El Real Madrid ha establecido contacto con los representantes del jugador, pero aún no ha presentado una oferta oficial al Manchester City.

Por lo tanto, el pase de Rodri al Madrid no es un asunto resuelto. Si se acuerdan los términos personales con el futbolista, en la siguiente fase podrían comenzar las negociaciones entre clubes sobre el precio del traspaso.

¿Qué resultados obtuvo Rodri la temporada pasada?

El mediocampista español disputó 21 partidos en la Premier League la temporada pasada, anotando 1 gol.

En la Copa del Mundo 2026, participó en los 8 partidos de la selección española y fue nombrado el mejor jugador del torneo.

Indicador

Resultado

Partidos en Premier League

21

Goles

1

Contrato con el City

Hasta 2027

Posible nuevo contrato

Hasta 2030

Rodri se convirtió en el objetivo principal del Real Madrid

El club madrileño considera prioritaria la candidatura de Rodri para reforzar el centro del campo. Su experiencia, control de balón y capacidad para gestionar el ritmo de juego podrían convertirlo en un fichaje clave para el Real.

Sin embargo, la concreción del acuerdo dependerá de la decisión final del jugador, la postura del Manchester City y el posible monto de la transferencia.

¿Crees que Rodri debería dejar el Manchester City y fichar por el Real Madrid? Deja tu opinión en los comentarios.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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