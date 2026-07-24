Descubren misteriosas «esferas espaciales» en las costas de Australia: los expertos inician una investigación

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Descubren misteriosas «esferas espaciales» en las costas de Australia: los expertos inician una investigación

Se han encontrado esferas metálicas inusuales cerca de la playa de Forrest Beach, en el estado de Queensland, Australia. Según los primeros informes, estos objetos serían desechos espaciales que, tras atravesar las capas densas de la atmósfera, cayeron a la superficie terrestre. Este hallazgo ha captado la atención no solo de los residentes locales, sino también de las agencias espaciales internacionales. Así lo informa Ixbt.com informa .

Las seis esferas metálicas, detectadas a principios de julio, fueron aisladas inmediatamente por los servicios de emergencia para garantizar la seguridad de la zona. Los expertos han trasladado los hallazgos a laboratorios especializados para un estudio detallado. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente a qué país o empresa pertenecen estos objetos, existen hipótesis serias sobre su origen.

Alta probabilidad de que sean piezas de cohetes

Según la información proporcionada por la Australian Space Agency, estas «esferas espaciales» podrían ser tanques de alta presión de cohetes lanzadores. Tales componentes suelen fabricarse de titanio. El titanio destaca por su resistencia y tolerancia al calor, lo que le permite soportar las temperaturas extremas de la entrada atmosférica y llegar a la Tierra casi intacto.

Los expertos señalan que estas partes de dispositivos espaciales se encuentran con frecuencia en la superficie terrestre tras abandonar su órbita. Sin embargo, la trayectoria de retorno y el comportamiento de estos restos aún no han sido suficientemente estudiados. Esto pone nuevamente sobre la mesa la cuestión de la seguridad de los vuelos espaciales y la gestión de residuos.

Australia, un «refugio» de desechos espaciales

Debido a su ubicación geográfica, el continente se convierte a menudo en el destino de objetos que caen del espacio. Anteriormente, se encontraron aquí partes de la estación Skylab, fragmentos de la nave SpaceX Dragon y diversos restos de cohetes. Estos nuevos hallazgos demuestran lo urgente que es el problema de los desechos generados por la exploración espacial.

Las autoridades locales y los expertos advierten a los ciudadanos y solicitan seguir estas reglas:

  • No tocar bajo ninguna circunstancia los objetos metálicos sospechosos;
  • Informar inmediatamente a los servicios de emergencia sobre el hallazgo;
  • Mantener una distancia de seguridad alrededor de los objetos.
Actualmente, la Australian Space Agency trabaja con socios internacionales para determinar a qué misión pertenecen estas esferas. Se espera que pronto se emita una declaración oficial sobre la composición y la función exacta de los objetos tras los análisis de laboratorio.

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Abror Shuhratov
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