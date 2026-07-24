La Fiorentina pone sus ojos en un talento del Manchester City: Claudio Echeverri podría mudarse a Italia

El club italiano Fiorentina continúa activo en el mercado de fichajes. El director deportivo del equipo, Fabio Paratici, ha iniciado negociaciones por Claudio Echeverri, uno de los jóvenes más prometedores del Manchester City, con el objetivo de reforzar la plantilla del entrenador Fabio Grosso. Si se concreta este traspaso, se espera que los "viola" ganen una gran ventaja en la línea de ataque. Así lo informa Goal.com informa .

Claudio Echeverri es considerado una de las revelaciones más brillantes del fútbol argentino en los últimos años. Nacido en 2006, este centrocampista entrena actualmente en el campamento del Manchester City bajo las órdenes de Enzo Maresca. Según Goal.com, el técnico italiano está observando de cerca al joven talento antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro.

La Fiorentina sigue renovando su plantilla

La Fiorentina ya ha realizado varias incorporaciones importantes en este mercado de fichajes. Se han unido al equipo el defensa Viery del Grêmio, el centrocampista Arthur Atta del Udinese y Christ Inao Oulai del Trabzonspor. Además, el club ha formalizado los contratos permanentes de Giovanni Fabbian y Marco Brescianini, mientras que Radu Drăgușin y Álex Jiménez han llegado en calidad de cedidos.

La Fiorentina no está sola en la lucha por Echeverri. Anteriormente, el club italiano Monza también había mostrado interés en el jugador. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de Paratici, actualmente son los florentinos quienes lideran la carrera. Echeverri pasó la temporada pasada en el Bayer Leverkusen y el Girona, comenzando así su proceso de adaptación al fútbol europeo.

La directiva del Manchester City no tiene intención de vender al jugador de forma definitiva. Lo más probable es que Claudio Echeverri sea enviado a la Serie A en calidad de cedido para que gane minutos de juego. Esto es ideal para la Fiorentina, ya que Fabio Grosso necesita un mediapunta rápido y técnicamente dotado en su equipo.

La realización de este traspaso es importante para la Fiorentina no solo por los resultados deportivos, sino también por el prestigio del club. Conseguir a uno de los principales talentos de un gigante como el Manchester City demuestra la seriedad de las intenciones del club para luchar por los puestos altos la próxima temporada.