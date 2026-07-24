Tesla colabora con Samsung y TSMC para sus chips AI5 de nueva generación

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Tesla colabora con Samsung y TSMC para sus chips AI5 de nueva generación

Tesla, líder en el mercado de vehículos eléctricos, está realizando cambios estratégicos en la producción de sus procesadores de nueva generación basados en IA. La compañía ha decidido confiar la fabricación de sus próximos chips Tesla AI5 a dos gigantes mundiales de los semiconductores: la surcoreana Samsung y la taiwanesa TSMC. Este paso no solo busca diversificar la cadena de suministro, sino también lograr una eficiencia revolucionaria en los sistemas de conducción autónoma. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según datos de ixbt.com, los chips Tesla AI5 se fabricarán basándose en dos procesos tecnológicos distintos, lo que podría generar diferencias significativas en sus especificaciones técnicas. La variante producida por Samsung Foundry ya ha superado la fase de muestras de prueba. Estos chips se basan en el avanzado proceso tecnológico de 2 nm y la arquitectura de transistores GAA (Gate-All-Around), lo que proporciona una ventaja clave en la reducción del consumo energético y el aumento del rendimiento.

Diferencias tecnológicas y ritmo de producción

La versión del Tesla AI5 preparada por TSMC tiene un enfoque ligeramente distinto. Según los informes, el gigante taiwanés producirá estos chips basándose en la tecnología de 3 nm. La empresa taiwanesa Global Unichip Corporation (GUC) colabora con Tesla en el diseño. Curiosamente, el proceso de fabricación de muestras de prueba en las líneas de TSMC es aproximadamente un trimestre (tres meses) más rápido que el de Samsung.

La diferencia clave entre ambos fabricantes no radica solo en los nanómetros, sino también en la estructura física de los cristales. Mientras que Samsung utiliza su nueva arquitectura GAA, TSMC sigue empleando la tecnología probada FinFET. Se espera que este enfoque diferenciado afecte directamente al coste de los productos finales y a sus propiedades de disipación térmica.

Expectativas de Elon Musk y perspectivas de futuro

El CEO de Tesla, Elon Musk, declaró anteriormente que el sistema AI5 superaría todas las expectativas y establecería nuevos estándares en el campo de la IA. Estos sistemas en un chip (SoC) no solo mejorarán el nivel de conducción autónoma (Full Self-Driving) de los vehículos Tesla, sino que también actuarán como el cerebro principal en los proyectos de robótica de la compañía.

Para los entusiastas de la tecnología, esta noticia significa que en los próximos años, el software y el sistema de piloto automático de los vehículos Tesla serán aún más inteligentes y seguros. Esta competencia en el mercado de semiconductores podría contribuir a la optimización de los precios de los dispositivos de alta tecnología a nivel global. Por ahora, ambos fabricantes se preparan para la producción en masa.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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