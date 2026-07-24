El Real Madrid está listo para romper el récord de transferencias por Michael Olise

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El Real Madrid está listo para romper el récord de transferencias por Michael Olise

El extremo del Bayern de Múnich y de la selección francesa, Michael Olise, podría convertirse en el jugador más caro de la historia del fútbol. Los informes de que el Real Madrid está dispuesto a sacrificar una suma astronómica para fichar al talentoso jugador de 24 años son el centro de atención de la comunidad deportiva. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información difundida por Goal.com, el club blanco de Madrid está considerando la posibilidad de pagar 223 millones de euros (aproximadamente 191 millones de libras) por Olise. Si este traspaso se concreta, superará el récord histórico establecido por el brasileño Neymar y se convertirá en el fichaje más caro de la historia del fútbol. Michael Olise ha alcanzado su mejor nivel, no solo a nivel de clubes, sino también en el escenario internacional.

Consejo de experto: ¿hay necesidad de apresurarse?

Aunque el interés de un gigante como el Real Madrid es atractivo para cualquier futbolista, el exjugador y experto Jeremie Aliadière aconseja a la joven estrella permanecer un año más en Alemania. En su opinión, Olise debe aprender a jugar bajo una gran presión y consolidar su regularidad. "Ha alcanzado un nivel completamente diferente desde que llegó al Bayern, pero debe seguir ganando experiencia antes de obtener el estatus de Galáctico", afirma Aliadière.

Olise registró resultados sorprendentes con el Bayern la temporada pasada. Logró marcar 25 goles en todas las competiciones y dio 28 asistencias a sus compañeros. El excelente tándem formado con Harry Kane ayudó enormemente al club de Múnich a ganar la Bundesliga. Su creatividad en el campo y su rapidez en la toma de decisiones no dejaron indiferentes a los ojeadores del Real Madrid.

Como parte de la selección francesa que llegó a las semifinales de la Copa del Mundo 2026, el jugador se convirtió en una fuerza líder junto a estrellas como Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Su camino, que comenzó en un club modesto como el Reading, lo llevó en poco tiempo al Allianz Arena y a los escenarios mundiales. Esto provocó un aumento drástico en su valor de mercado.

La directiva del Real Madrid ve a Olise como una pieza clave que aumentará aún más el potencial ofensivo del equipo. El hecho de que ya haya varias estrellas francesas en la plantilla madrileña podría facilitar el proceso de adaptación de Michael a la capital española. Sin embargo, un traspaso por una cifra récord siempre conlleva una enorme responsabilidad para el jugador.

Por ahora, la directiva del Bayern no tiene intención de dejar ir a su líder, pero es natural que una oferta superior a los 200 millones de euros haga pensar a cualquier club. Se espera que en los próximos meses los rumores de traspaso en torno a Michael Olise se intensifiquen y se conviertan en el evento principal del mercado de verano.

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