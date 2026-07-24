Comienza la producción en serie de los aviones rusos SJ-100 de sustitución de importaciones

Se espera un punto de inflexión importante en la industria aeronáutica rusa: la producción en serie de los aviones de pasajeros SJ-100, ensamblados completamente con componentes locales, comenzará en el otoño de este año. Este proyecto se considera uno de los pasos más importantes para garantizar la independencia de la aviación civil rusa frente a las sanciones occidentales. Así lo informa Ixbt.com informa .

El gobernador del krai de Jabárovsk, Dmitri Demeshin, declaró a la agencia TASS que todas las tecnologías extranjeras del proyecto Sukhoi Superjet han sido sustituidas por análogos rusos. Actualmente, las fábricas están realizando los últimos preparativos para poner en marcha las líneas de producción a plena capacidad. Se espera que esto marque una nueva era para los vuelos nacionales del país.

Actualizaciones técnicas y motores PD-8

El avión SJ-100 es una versión profundamente modernizada del modelo anterior Sukhoi Superjet 100. Su principal diferencia es que casi todos los sistemas del avión, incluidos la aviónica, el tren de aterrizaje y, lo más importante, los motores, se fabrican en Rusia. Los motores extranjeros utilizados en modelos anteriores han sido sustituidos por unidades locales PD-8.

Cabe recordar que el primer vuelo de prueba del SJ-100, totalmente sustitutivo de importaciones y equipado con motores PD-8, se realizó con éxito en Komsomolsk del Amur. Estas pruebas demostraron que el avión cumple con los estándares internacionales de seguridad y no es técnicamente inferior a sus predecesores.

Necesidades del mercado interno

Según el gobernador Demeshin, la demanda de nuevos aviones es actualmente muy alta entre las aerolíneas y en las regiones rusas. Los expertos estiman las necesidades del mercado interno en unos 100 nuevos aparatos. Está previsto cubrir parte de esta demanda con aviones SJ-100 y otra parte con modelos Il-114.

El desarrollo de la aviación regional es de importancia estratégica para Rusia, ya que existe una escasez de aviones modernos de corto y medio alcance para conectar los vastos territorios del país. El SJ-100 servirá precisamente para llenar este vacío.

Se espera que el éxito de este proyecto tenga un impacto positivo no solo en el sector del transporte, sino también en las industrias de alta tecnología de la economía rusa. La producción en serie de los nuevos aviones permitirá mantener miles de puestos de trabajo y revitalizar la industria de componentes aeronáuticos.