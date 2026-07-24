Arsenal y Tottenham se unen a la lucha por Antonio Nusa: Leipzig pide 51 millones de libras

Los dos grandes rivales del norte de Londres, Arsenal y Tottenham, se preparan para un nuevo enfrentamiento en el mercado de fichajes. Ambos equipos han entrado en la puja por el extremo del RB Leipzig, Antonio Nusa. El talento de 21 años, que brilló con la selección de Noruega en la Copa del Mundo, se ha convertido en uno de los jugadores jóvenes más demandados de Europa. Así lo informa Goal.com reporta .

Según el diario The Sun, Antonio Nusa ha atraído la atención de los grandes clubes tras su éxito en la Bundesliga y en el ámbito internacional. En particular, aumentó su prestigio al marcar un gol clave en la victoria de Noruega sobre Costa de Marfil. Sin embargo, el RB Leipzig no está dispuesto a dejar salir a su estrella por menos de 51 millones de libras esterlinas, lo que se espera sea el principal obstáculo en el proceso de transferencia.

Los planes de Arsenal y Tottenham

La directiva del Arsenal prefiere no apresurarse con el fichaje de Nusa. El club quiere analizar primero la situación en torno a su delantero brasileño, Gabriel Martinelli. Aunque los «Gunners» no planean vender a Martinelli, si llegara una oferta superior a los 51 millones de libras desde un club europeo o asiático, el asunto podría reconsiderarse. Además, la salida de Leandro Trossard al Beşiktaş ha generado la necesidad de reforzar la línea de ataque.

El Tottenham también muestra un interés serio por el extremo noruego, pero los «Spurs» deben reducir su plantilla antes de realizar una nueva compra. Hasta que no se resuelva el futuro de jugadores que regresan de cesión como Manor Solomon y Mikey Moore, es difícil que el club presente una oferta oficial. Al mismo tiempo, debido a las lesiones de piezas clave como Dejan Kulusevski y Mohammed Kudus, el cuerpo técnico ha acelerado la búsqueda de un extremo.

Los clubes italianos lideran la carrera

Según Goal.com, la lucha por Antonio Nusa no se limita a la Premier League inglesa. Los clubes italianos Milan y Roma ya han iniciado negociaciones directas con los representantes del jugador. El Milan considera a Nusa como uno de sus objetivos prioritarios y busca utilizar los fondos de la venta de Rafael Leão para financiar este traspaso.

La Roma, por su parte, intenta rebajar las exigencias de la directiva del RB Leipzig y prepara una oferta de 38 millones de libras. El propio Antonio Nusa ha manifestado estar listo para aceptar nuevos retos en su carrera. Actualmente, todos los clubes pretendientes tienen una tarea común: convencer al club alemán de reducir el precio de 51 millones de libras. Si las negociaciones concluyen con éxito, este fichaje podría concretarse en las próximas semanas.