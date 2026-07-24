Facebook lanza una aplicación dedicada para vendedores y un sistema de verificación gratuito

La red social Facebook, propiedad de la corporación Meta, ha anunciado grandes actualizaciones con el objetivo de aumentar la actividad de los usuarios y regular los procesos de compraventa dentro de la plataforma. A partir de ahora, se ofrecerá una aplicación móvil dedicada para los vendedores activos de Marketplace, además de un sistema gratuito de verificación de identidad para combatir el fraude. Así lo informa Techcrunch.com reporta .

Actualmente, Facebook Marketplace se ha convertido en un enorme tablón de anuncios con más de 430 millones de publicaciones al mes. Con más de 1.1 mil millones de usuarios activos, este servicio está ganando popularidad, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Según el portal Ixbt.com, la nueva aplicación «Seller» permitirá a los vendedores gestionar sus productos, comunicarse con los compradores y realizar un seguimiento de las estadísticas de ventas.

Nuevo sistema de verificación y seguridad

Otra novedad importante para los usuarios de Facebook es el sistema «Facebook Verified». Cabe destacar que difiere de la suscripción de pago «Meta Verified» y se ofrece de forma totalmente gratuita. A través de este sistema, los usuarios pueden confirmar que son personas reales tomándose un selfie. Los perfiles verificados mostrarán un icono dentro de un círculo blanco, visible en las secciones de Facebook Dating, Marketplace y Groups.

Esta medida servirá para reducir el número de bots y cuentas falsas en la plataforma. Para los usuarios, esta funcionalidad es crucial, ya que identificar vendedores fiables en grupos locales y mercados siempre ha sido un tema relevante. La nueva insignia garantiza al usuario que la persona con la que interactúa es real.

Contenido de vídeo y capacidades de la AI

Facebook también está probando un nuevo diseño en la interfaz principal de la aplicación que permite ver vídeos en pantalla completa. Esta función se implementará inicialmente en mercados internacionales con alta demanda de contenido de vídeo. Los usuarios podrán desactivar esta interfaz en cualquier momento para volver a la vista tradicional del feed.

La empresa Meta también está integrando activamente tecnologías de inteligencia artificial (AI) en sus aplicaciones. En el futuro, se esperan las siguientes facilidades para los vendedores:

Redacción automática de descripciones de productos mediante AI;

Búsqueda inteligente para encontrar respuestas a preguntas en grupos;

Bots especializados para automatizar procesos de venta.

En los últimos meses, la compañía ha presentado varios proyectos nuevos, incluyendo la aplicación «Forum» al estilo Reddit para Facebook Groups y la plataforma «Pocket» para desarrolladores. Estos pasos son parte de una estrategia para transformar Facebook no solo en una red social, sino en un ecosistema integral.