El Inter refuerza su plantilla: se espera el regreso de Cristian Romero a Italia

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El Inter refuerza su plantilla: se espera el regreso de Cristian Romero a Italia

El actual campeón de Italia, el Inter, ha dado un paso serio para fortalecer su línea defensiva. El club milanés de los Nerazzurri ha intensificado las negociaciones por el traspaso de Cristian Romero, miembro de la selección argentina y capitán del Tottenham. Este fichaje es el objetivo principal de los milaneses en este mercado de verano. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información difundida por Sportitalia, el agente del jugador, Ciro Palermo, se encuentra actualmente en Milán. El director deportivo del Inter, Piero Ausilio, también ha regresado a la ciudad y se espera una reunión decisiva entre las partes en las próximas horas. Los primeros contactos se establecieron anoche y las negociaciones avanzan a un ritmo rápido.

Precio del traspaso y condiciones financieras

El Tottenham está dispuesto a dejar salir a su capitán, pero la directiva del club londinense exige una suma no inferior a 50 millones de euros por el jugador. Cristian Romero firmó el año pasado un contrato con el club inglés hasta 2029. Su salario anual, incluyendo impuestos, asciende a 12 millones de euros, lo que supone una gran responsabilidad financiera para el Inter.

El Inter se enfrenta a graves problemas en su línea defensiva. Tras la salida de defensas experimentados como Francesco Acerbi, Matteo Darmian y Stefan de Vrij, el entrenador necesita un defensa fiable antes del inicio de la nueva temporada. Por ello, la opción de Romero se ha marcado como una prioridad absoluta para el club y otras alternativas han sido suspendidas temporalmente.

Regreso a Italia y conflicto con el club

El campeonato italiano no es ajeno a Cristian Romero. Jugó en la Serie A entre 2018 y 2021 con el Genoa y el Atalanta. La relación entre el defensa, campeón del mundo con Argentina, y el Tottenham se ha deteriorado significativamente en los últimos meses. Esto se debió a que el jugador viajó a Argentina sin permiso del club para tratar su lesión.

Además, dado que el Tottenham ha iniciado un nuevo proyecto técnico y se están realizando grandes cambios en el equipo, Romero no entra en los nuevos planes. Si el traspaso se concreta, el Inter no solo obtendrá un defensa experimentado, sino también un jugador con una verdadera capacidad de liderazgo en el campo. Actualmente, aficionados y expertos siguen de cerca el desenlace de las negociaciones.

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