Starlink e IA en busca de animales raros en las selvas de Colombia

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Starlink e IA en busca de animales raros en las selvas de Colombia

El estudio de especies animales raras y la conservación de la naturaleza en las selvas tropicales de difícil acceso de Colombia han entrado en una era de revolución tecnológica. El proyecto SPARROW, creado bajo la iniciativa Microsoft AI for Good Lab, ahora tiene la capacidad de procesar datos en tiempo real gracias al Internet satelital de Starlink. Así lo informa Ixbt.com informa .

El principal problema de la investigación de campo siempre ha estado relacionado con la recopilación y el análisis de grandes volúmenes de datos. Las cámaras y sensores acústicos instalados en los bosques registran miles de horas de video y audio cada día. Anteriormente, los expertos tenían que revisar estos materiales manualmente, lo que tomaba meses y no permitía una reacción rápida a los cambios en el ecosistema.

Las capacidades del proyecto SPARROW

Según información de ixbt.com, SPARROW (Solar-Powered Acoustic and Remote Recording Observation Watch) es un sistema de observación acústica y remota alimentado por energía solar. Estos dispositivos se instalan en áreas ricas en fauna pero sin infraestructura de comunicación tradicional. Starlink conecta estas estaciones con sistemas de análisis en la nube, asegurando una transmisión de datos continua.

Las tecnologías de IA analizan automáticamente los materiales recopilados, identifican especies animales, detectan comportamientos inusuales y registran señales ecológicas importantes. Esto permite a los científicos analizar los resultados obtenidos de inmediato en lugar de esperar meses, y tomar decisiones rápidas para proteger a las especies raras.

Importancia global y perspectivas futuras

Este proyecto demuestra el papel crucial que pueden desempeñar las tecnologías modernas en la preservación de la naturaleza. Gracias a que las redes satelitales globales como Starlink pueden conectar incluso los puntos más remotos del mundo con el mundo digital, la calidad del estudio de la biodiversidad ha alcanzado un nuevo nivel.

La aplicación de tales tecnologías en Uzbekistán también podría ser muy eficaz, especialmente para monitorear animales raros en zonas montañosas y desérticas (como el leopardo de las nieves o los saigas). La experiencia colombiana demuestra que la colaboración entre la IA y el Internet de alta velocidad ayuda a la humanidad a comprender los misterios de la naturaleza más rápidamente.

Actualmente, los investigadores están descubriendo nuevos modelos de comportamiento animal basados en los datos obtenidos a través del sistema SPARROW. Esto sirve no solo para preservar una especie específica, sino también para garantizar la estabilidad de todo el ecosistema.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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