El Real Madrid autoriza la salida de Aurélien Tchouaméni: el Manchester United se mueve

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El Real Madrid autoriza la salida de Aurélien Tchouaméni: el Manchester United se mueve

El club español Real Madrid ha cambiado su postura firme sobre el futuro del centrocampista Aurélien Tchouaméni y ha manifestado su disposición a venderlo. Esta noticia se ha convertido en una oportunidad inesperada y crucial para el Manchester United, que lleva tiempo intentando fichar al jugador francés. El club inglés pretende reformar radicalmente su medular a través de este traspaso. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información difundida por The Sun, aunque la directiva del club madrileño consideraba inicialmente a Tchouaméni como intransferible, ahora está dispuesta a escuchar ofertas por su traspaso. El club blanco aspira a embolsarse al menos 68 millones de libras esterlinas con esta operación. Se señala que estos fondos se destinarán a otro gran objetivo del club: fichar a la estrella del Manchester City, Rodri.

Para el Manchester United, el fichaje de Tchouaméni podría ser el paso definitivo y clave para resolver los problemas en la medular del equipo. Con la marcha de Casemiro y la grave lesión de Manuel Ugarte, los Diablos Rojos se enfrentan a un vacío en la posición de pivote defensivo. Aurélien Tchouaméni es visto como el candidato más idóneo para esta demarcación.

Los planes estratégicos detrás del traspaso

Curiosamente, el entrenador del Real Madrid (según la fuente) quería retener al centrocampista francés en la plantilla. Sin embargo, la política de fichajes del club y el plan de incorporar a un jugador de máximo nivel como Rodri han puesto la venta de Tchouaméni sobre la mesa. El jugador, fichado en 2022 precisamente para suplir a Casemiro, podría ahora poner rumbo a Old Trafford siguiendo los pasos del capitán de la selección brasileña.

El Manchester United ya ha realizado varias incorporaciones en este mercado de fichajes. En concreto, se han unido al equipo Youri Tielemans por 35 millones de libras y Andrey Santos por 50 millones de libras. Si el fichaje de Tchouaméni también se concreta con éxito, formará un sólido muro defensivo por detrás de Tielemans y Bruno Fernandes en el equipo.

Según Goal.com, si las negociaciones concluyen positivamente, este acuerdo se convertirá en uno de los bombazos del mercado estival. Si para el Real Madrid supone la oportunidad de financiar el fichaje de Rodri, para el Manchester United es la garantía de lograr la ansiada estabilidad. Actualmente, ambas partes han establecido contactos iniciales sobre las condiciones financieras y los métodos de pago.

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Jahongir Tursunov
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