¿Se queda Marcus Rashford en el Manchester United?: Un giro inesperado

Han surgido noticias inesperadas sobre el futuro del delantero del Manchester United, Marcus Rashford, en el club. Mientras que su salida parecía prácticamente segura en los últimos tiempos, el futbolista recibió una oferta para participar en un documental producido por la empresa Amazon. Esta situación ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de que el delantero inglés permanezca en Old Trafford. Así lo informa Goal.com informa .

Según el medio The Mirror, Amazon planea asignarle un papel importante a Rashford en una película sobre los entresijos del club que abarcará la temporada 2026-27. Después de que el Barcelona renunciara a ficharlo en propiedad tras su periodo de cesión, el jugador se vio obligado a regresar a Manchester. Al principio, el club quería venderlo, pero por ahora no se ha encontrado ningún comprador capaz de cubrir su elevado salario y su precio de traspaso.

Crisis en el terreno de juego y nuevas oportunidades

Rashford no ha disputado partidos oficiales con el Manchester United desde diciembre de 2024. Su relación con la directiva y el cuerpo técnico se había enfriado considerablemente. A pesar de ello, el hecho de que el club no lo margine en sus nuevos proyectos se interpreta como un intento de restablecer los vínculos del jugador con el equipo. Si su marcha hubiera sido segura, el club no lo habría involucrado en un proyecto mediático de tal envergadura.

Escribe el diario The Guardian que el entrenador principal del equipo, Michael Carrick, planea incluir al jugador en el proceso de preparación de la pretemporada. Si no llega una oferta adecuada antes del cierre del mercado de fichajes estival, Rashford tendrá de nuevo la oportunidad de luchar por un puesto en el once titular. Esto podría ser la última oportunidad para que el futbolista relance su carrera.

La decisión de Michael Carrick y las perspectivas de futuro

Toda la atención se centra actualmente en Michael Carrick. Queda abierta la pregunta de si el entrenador logrará reintegrar a Rashford en el equipo o si su participación en el documental es simplemente una estrategia de marketing de Amazon. Según los expertos, si el jugador recupera la motivación y acepta el rol asignado, esto podría ser beneficioso para ambas partes.

La relación entre el Manchester United y Marcus Rashford se encuentra actualmente en una encrucijada. Aunque el club pretendía resolver sus problemas financieros vendiéndole, la habilidad del delantero y su lugar en la historia del equipo invitan a no dejarle marchar fácilmente. La decisión final dependerá del rendimiento del jugador en las concentraciones de pretemporada y de su estado físico.