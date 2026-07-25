¿Pudo Lionel Messi jugar con la selección de Brasil?: Los detalles de una investigación histórica

La información sobre la posibilidad de que Lionel Messi, el ícono viviente del fútbol mundial, defendiera no solo a Argentina sino también a otro gigante del balompié global ha captado la atención del público. Recientes investigaciones históricas demuestran que el múltiple ganador del Balón de Oro tiene raíces brasileñas por parte de su familia materna, lo que teóricamente le habría dado el derecho de jugar con la pentacampeón del mundo. Así lo informa Goal.com. informa .

Como resultado de una investigación de tres años llevada a cabo por el historiador italiano Fiorenzo Santini, se estudió el árbol genealógico materno de Messi. Basándose en los datos de Yahoo Sports citados por Globo, uno de los bisabuelos maternos del jugador nació a principios del siglo XX en la ciudad de Ribeirão Preto, en el estado de São Paulo, Brasil. Este hecho le habría otorgado la base legal para obtener la nacionalidad brasileña y jugar para la selección de dicho país.

Unos vínculos familiares inesperados

Según la investigación, los antepasados de Messi emigraron de Brasil a la ciudad argentina de Rosario alrededor de 1905. Santini descubrió que el apellido original de la familia era Coccettini, pero tras establecerse en Argentina cambió a Cuccittini. Precisamente este proceso migratorio vinculó el destino de Lionel con Argentina; de lo contrario, es muy probable que lo hubiéramos visto vistiendo la camiseta verdeamarela.

Además de Brasil, a lo largo de su carrera Lionel Messi también tuvo la oportunidad de elegir a las selecciones de Italia y España. La conexión con Italia se explica por los orígenes de parientes lejanos, mientras que la opción de España fue mucho más seria. Dado que Messi creció en la academia del Barcelona desde los 13 años, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) hizo grandes esfuerzos para convencerlo.

La oferta rechazada de España

El exentrenador de la selección española Vicente del Bosque ha señalado en repetidas ocasiones que la federación hizo todo lo posible para convencer a Messi de unirse a La Roja. «La federación hizo todo lo posible para que Messi jugara con España, pero Lionel lo rechazó porque amaba a su patria. Su llegada habría sido el mejor regalo para nosotros, porque Messi es único e irrepetible», recuerda el técnico.

Estos interesantes datos volvieron a la palestra tras la final de la Copa del Mundo de 2026. En el partido decisivo disputado en el MetLife Stadium, Argentina cayó por 1-0 ante España y no pudo defender su título de campeón. A pesar de ello, un Messi de 39 años demostró una vez más su nivel fenomenal al registrar 8 goles y 4 asistencias durante el torneo.

Actualmente, Lionel Messi y los miembros de la selección argentina disfrutan de unas breves vacaciones. Se espera que el equipo regrese a los terrenos de juego durante las ventanas internacionales de septiembre y octubre, aunque los próximos rivales y el calendario de partidos aún no se han confirmado oficialmente. La elección de Messi sigue siendo reconocida como una de las decisiones más acertadas en la historia del fútbol.