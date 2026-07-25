Juan Román Riquelme: Lionel Messi podría haber incluso superado a Maradona

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Juan Román Riquelme: Lionel Messi podría haber incluso superado a Maradona

La leyenda del fútbol argentino y presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, ha compartido nuevas declaraciones sorprendentes sobre Lionel Messi. Según él, tras su brillante participación en la Copa Mundial de 2026, el lugar de Messi en la historia podría haber superado incluso el nivel del gran Diego Maradona. Así lo informa el medio TyC Sports. Así lo informa Goal.com informa .

Riquelme elogió el camino recorrido por la selección argentina hasta la final del Mundial de 2026. Aunque el partido decisivo se perdió ante España, el rendimiento de Lionel Messi volvió a maravillar a la comunidad futbolística mundial. Según Riquelme, todos los argentinos deben dar las gracias por haber tenido la bendición de ver a un talento así con sus propios ojos.

Comparación histórica y una nueva era

«Todos tuvimos la suerte de ver a Messi. En la época de Maradona pensábamos que no saldría otro jugador así, pero luego apareció Messi. Ahora nos hace reflexionar sobre si es incluso mejor que Maradona», afirma Riquelme en su entrevista. Este reconocimiento tiene un valor enorme para el fútbol argentino, ya que Maradona fue durante muchos años el ídolo único e intocable del país.

Asimismo, el exjugador destacó de manera especial al seleccionador nacional Lionel Scaloni y a su cuerpo técnico. En su opinión, Scaloni se ha convertido en uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol argentino. Riquelme recordó que mantiene una larga relación de amistad con los miembros del cuerpo técnico Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, con quienes ha crecido desde los 14 años.

Riquelme se negó a comparar las diferentes épocas del fútbol argentino y subrayó que se debe respetar a cada generación ganadora. Su lista incluye a los siguientes especialistas:

  • Carlos Bilardo — campeón del mundo en 1986;
  • César Luis Menotti — el arquitecto del triunfo de 1978;
  • Lionel Scaloni — el héroe de la era moderna;
  • Alfio Basile — el líder de los éxitos en la Copa América.
El artículo señala que, aunque Riquelme nació en 1978 y no pudo ver los partidos de Mario Kempes en directo, valora enormemente sus méritos en aquel campeonato. Según él, el pueblo argentino debe sentirse afortunado de que dos genios tan grandes como Maradona y Messi provengan del mismo país.

Estas declaraciones de Juan Román Riquelme generaron grandes debates en las redes sociales. Muchos expertos recalcan que la regularidad de Messi y el mantenimiento de su alto nivel a lo largo de los años son argumentos suficientes para situarlo por encima de Maradona. Sea como sea, es una verdad indiscutible que Lionel Messi ha cambiado por completo la historia del fútbol argentino.

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