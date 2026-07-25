¿Rodri se va del Manchester City? Mareska da una respuesta clara

«Manchester City» el entrenador principal Enzo Mareska reaccionó a los informes sobre la posible salida del centrocampista español Rodri. Destacó que el club hará todo lo posible para mantener a su jugador clave en la plantilla.

Actualmente, Rodri se está sometiendo a una cirugía menor debido a un problema en la espalda. El entrenador señaló que la recuperación completa del jugador es la tarea más importante en este momento.

« Hay rumores alrededor de los grandes jugadores »

El contrato actual de Rodri con «Manchester City» expira en un año, lo que ha incrementado las noticias sobre su futuro.

Mareska calificó tales rumores como algo natural.

« Siempre hay varios rumores alrededor de los grandes jugadores. No me molesta, es algo normal », dijo el entrenador.

En su opinión, no es sorprendente que varios clubes europeos muestren interés en Rodri, ya que es un jugador de alto nivel.

El club quiere retener a Rodri

Mareska afirmó abiertamente que «Manchester City» no planea despedirse del centrocampista español.

« Por supuesto, cualquier entrenador quiere tener a Rodri en su plantilla. Ahora necesita descansar y recuperarse por completo. Después de eso, volverá a estar con nosotros », señaló.

De este modo, el técnico dejó entrever que el jugador seguirá en el equipo la próxima temporada. Sin embargo, no se proporcionó información específica sobre las negociaciones de un nuevo contrato.

Rodri se somete a una intervención quirúrgica

Actualmente, el centrocampista se está sometiendo a una pequeña operación para solucionar un problema en la espalda.

Se indicó que el club y el cuerpo técnico esperarán su recuperación total sin arriesgar su salud. La fecha de regreso de Rodri a los terrenos de juego aún no ha sido anunciada.

En el City desde 2019

Rodri defiende los colores del Manchester City desde 2019. La temporada pasada participó en 33 partidos en todas las competiciones y marcó 2 goles.

Indicador Resultado Año de llegada al club 2019 Partidos la temporada pasada 33 Goles 2 Estado actual Recuperándose tras una cirugía

La importancia de Rodri en el juego del equipo y la proximidad del fin de su contrato podrían avivar los debates sobre su futuro.

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