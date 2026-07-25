Las cerraduras de puerta inteligentes de Huawei se actualizan: ahora pueden recibir mensajes de vídeo

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Las cerraduras de puerta inteligentes de Huawei se actualizan: ahora pueden recibir mensajes de vídeo

El gigante tecnológico chino Huawei ha presentado una nueva versión del sistema HarmonyOS para sus cerraduras de puerta inteligentes. Esta actualización amplía significativamente la funcionalidad de los dispositivos, convirtiéndolos en una herramienta de seguridad aún más inteligente y fácil de usar. Ahora los usuarios no pierden el contacto con los visitantes incluso cuando no están en casa. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según el medio ixbt.com, el aspecto más importante de la actualización es la función de dejar mensajes de vídeo para los visitantes. Si el dueño del apartamento está en el trabajo o en la tienda y no puede responder inmediatamente a la videollamada, la persona que llega puede grabar un mensaje especial. Este sistema es especialmente cómodo para los repartidores o familiares que vienen de imprevisto, ya que pueden guardar sus contactos o el motivo de su visita en formato de vídeo.

Control remoto y privacidad

Los usuarios tienen la oportunidad de ver todas las grabaciones de audio y vídeo en cualquier momento a través de la aplicación Smart Living. Esto elimina por completo las preguntas de «¿quién ha venido a mi casa?». Asimismo, para garantizar la privacidad durante una llamada, se ha añadido una función para apagar la cámara con un solo botón y dejar solo la comunicación de audio.

Técnicamente, el sistema ha optimizado la prioridad de conexión Bluetooth. Si la cerradura inteligente se controla a través del panel de administración y ya está conectada a otro teléfono, aparece automáticamente una notificación emergente en el sistema. Esto simplifica enormemente el proceso de gestión del dispositivo por parte de varios usuarios.

Conexión estable y cobertura de modelos

Otra novedad importante es la introducción del modo adaptable de doble banda. Por defecto, la cerradura inteligente se conecta a la red a través de la pasarela Bluetooth. Sin embargo, si la señal Bluetooth se debilita, el sistema cambia automáticamente a la red Wi-Fi. Esto garantiza que el dispositivo esté siempre en línea y ejecute los comandos sin retrasos.

Esta actualización de software abarca una amplia gama de modelos de Huawei. Según los datos, los propietarios de los siguientes dispositivos pueden utilizar las nuevas funciones:

  • Todos los modelos de la serie Huawei Smart Lock X1;
  • Todas las versiones de la serie Huawei Smart Lock 2.

En un momento en que el interés por los sistemas de hogar inteligente también está creciendo en el mercado de Uzbekistán, soluciones de marcas como Huawei llevan la seguridad y la comodidad a un nuevo nivel. La actualización automática del sistema no requiere acciones adicionales por parte de los usuarios y enriquece las capacidades del dispositivo de forma remota.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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