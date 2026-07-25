Rivalidad entre el Milan y el Borussia Dortmund: la lucha por Konstantinos Karetsas arde con fuerza

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Rivalidad entre el Milan y el Borussia Dortmund: la lucha por Konstantinos Karetsas arde con fuerza

La carrera por el fichaje de Konstantinos Karetsas, considerado uno de los jóvenes talentos más brillantes del fútbol europeo, ha entrado en una fase candente. El centrocampista ofensivo nacido en 2007, que brilla en la liga belga, es objeto de una intensa pugna entre el club alemán Borussia Dortmund y el club italiano AC Milan. Este traspaso es de vital importancia no solo para el futuro de la joven promesa, sino también para los esquemas tácticos de los grandes equipos de cara a la nueva temporada. Así lo informa Goal.com en su portal.

Actualmente, el Borussia Dortmund lidera con claridad esta carrera. Según informa Sky Deutschland, el club alemán mejoró su oferta oficial el pasado martes. Los dirigentes de Dortmund ofrecieron al Genk 30 millones de euros fijos más 5 millones en variables, además de un porcentaje sobre una futura venta. Sin embargo, el club belga se mantiene firme en sus exigencias y pide al menos entre 35 y 40 millones de euros por el jugador.

Por su parte, el AC Milan prefiere observar la situación desde la distancia por el momento. El nuevo entrenador del equipo, Rubén Amorim, ve en Karetsas al fichaje perfecto para su esquema de 3-4-2-1. No obstante, la ofensiva "rossonera" por este fichaje depende directamente de la situación de Rafael Leão. Si el delantero portugués es vendido a los clubes turcos Fenerbahçe o Galatasaray, el Milan tendrá fondos suficientes para fichar a Karetsas.

Una partida de ajedrez estratégica en el mercado de fichajes

Aunque la directiva del Genk sabe que existe un acuerdo personal entre Karetsas y el Borussia Dortmund hasta 2031, no tiene intención de bajar sus pretensiones económicas. El Milan ya ha tenido problemas en el pasado al negociar con clubes belgos. En particular, los complejos procesos vividos en los fichajes de Charles De Ketelaere y Ardon Jashari hacen que los italianos actúen con extrema cautela.

Rubén Amorim está intentando aprovechar los recursos actuales durante los partidos de la pretemporada. Entre los jugadores que han llamado la atención del técnico destacan Samuel Chukwueze, de vuelta tras su cesión en el Fulham, y el joven talento Lorenzo Ossola. Sin embargo, el amistoso contra el Celtic en Glasgow podría evidenciar los problemas en la zona de tres cuartos y obligar a la directiva a moverse en el mercado.

Se espera un giro definitivo en esta novela de fichajes a principios de la próxima semana. Según la prensa griega, el Milan podría irrumpir con una oferta sorpresa y arruinar los planos del Dortmund. La calidad técnica y la visión de juego de Karetsas lo han convertido en uno de los activos más valiosos del fútbol moderno. El salto de estas jóvenes promesas a los grandes clubes siempre genera un enorme interés entre los aficionados al fútbol de Uzbekistán.

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