Slavko Vinčić nombrado mejor árbitro de la Copa Mundial 2026

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Slavko Vinčić nombrado mejor árbitro de la Copa Mundial 2026

El árbitro esloveno Slavko Vinčić ha sido reconocido como el mejor árbitro de la Copa Mundial 2026. También dirigió el encuentro decisivo del torneo, la final entre España y Argentina.

La actuación de Vinčić en el partido, que terminó con la victoria de España por 1-0, fue altamente valorada. Recibió el premio instituido en honor a Giulio Campanati, uno de los árbitros italianos más prestigiosos de su época.

La final de la Copa Mundial le fue confiada

Slavko Vinčić actuó como árbitro principal en el encuentro más importante de la Copa Mundial 2026, la final entre las selecciones de España y Argentina.

En el partido decisivo, disputado bajo gran presión, se destacó que el árbitro esloveno controló el encuentro a un alto nivel. España ganó gracias a un único gol y se convirtió en campeona del mundo.

Premio en nombre de un famoso árbitro italiano

El premio otorgado al mejor árbitro fue establecido en honor al italiano Giulio Campanati.

Campanati dirigió la asociación italiana de árbitros de fútbol durante muchos años y fue conocido como uno de los mejores árbitros de su tiempo.

Ganar el trofeo que lleva su nombre significa que el prestigio de Vinčić en el fútbol internacional ha aumentado aún más.

Comenzó su carrera en 2007

Slavko Vinčić nació en Maribor, Eslovenia. Comenzó su carrera profesional como árbitro en 2007 en el campeonato de su país.

La experiencia adquirida a lo largo de los años le permitió trabajar en los grandes torneos europeos y competiciones internacionales.

Información principal

Detalles

Árbitro

Slavko Vinčić

País

Eslovenia

Ciudad natal

Maribor

Año de inicio de carrera

2007

Final de la Copa Mundial 2026

España — Argentina, 1:0

Fue asistente en su primer torneo importante

La primera competición importante en la que participó Vinčić fue la Eurocopa 2012.

Sin embargo, en ese torneo no fue árbitro principal, sino asistente del árbitro esloveno Damir Skomina. Más tarde, Vinčić ascendió al nivel de dirigir encuentros importantes de forma independiente.

De simple asistente a la final de la Copa Mundial

Tras entrar en la gran escena del fútbol en 2012 como asistente, 14 años después, Vinčić logró dirigir una final de la Copa Mundial y ser nombrado mejor árbitro del torneo.

Este premio podría ser uno de los reconocimientos más importantes de su larga trayectoria.

¿Qué te pareció el arbitraje de Slavko Vinčić en la final de la Copa Mundial 2026? Deja tu opinión en los comentarios.

Slavko VinčićEspañaArgentinaMariborGiulio Campanati
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