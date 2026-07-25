SpaceX ante un paso histórico: planean capturar la nave Starship en el aire por primera vez

Revolucionando la exploración espacial, la empresa SpaceX se prepara para dar otro gran paso en el marco de su proyecto Starship. Según informó Elon Musk, durante el próximo vuelo de prueba, la compañía intentará por primera vez capturar la etapa superior del Starship (Ship) directamente en el aire, con la ayuda de los brazos mecánicos de una torre especial. Así lo informa Ixbt.com informa .

La información sobre este audaz plan se dio a conocer tras la exitosa conclusión del vuelo de prueba Flight 13. Cabe recordar que en la última prueba, la nave realizó un amerizaje suave en el océano Índico y mantuvo completamente su integridad durante la reentrada. Ahora los ingenieros trabajan no solo en posar la nave en el océano, sino en devolverla a la plataforma de lanzamiento para su reutilización.

Las capacidades de la torre Mechazilla

Diseñada para atrapar la nave y el propulsor, la torre Mechazilla es famosa por sus inmensos «palillos» mecánicos. Anteriormente, SpaceX atrapó con éxito el propulsor Super Heavy mediante este método, pero la parte superior del sistema, la nave (Ship), aún no ha sido recuperada de esta forma. Si esta operación se completa con éxito, permitirá reducir drásticamente el costo de los vuelos espaciales.

Elon Musk señaló que la decisión final se tomará tras un análisis completo de los datos de telemetría del vuelo Flight 13 y el estado de la capa de protección térmica. Musk elogió el escudo térmico de nueva generación del Starship, afirmando que la nave se encuentra actualmente en «un estado increíble». Un sistema de protección de este tipo es sumamente crucial para que la nave soporte las temperaturas extremas al reingresar a la atmósfera.

¿Por qué precisamente acero inoxidable?

El fundador de SpaceX también abordó las razones por las cuales se eligió el acero inoxidable para el fuselaje de la nave. Este material no solo es económico y fácil de trabajar, sino que también mantiene su resistencia a temperaturas extremadamente altas y extremadamente bajas. Esto convierte al sistema Starship en el vehículo de transporte más óptimo para misiones de larga distancia como Marte y la Luna.

Al mismo tiempo, el ingeniero de SpaceX Michael Nicholls informó que 20 satélites Starlink V3 han superado con éxito una etapa de pruebas importante. Esto demuestra cuán crucial es el proyecto Starship no solo para objetivos científicos, sino también comerciales, como la mejora de la conectividad global a Internet.

Starship es un sistema de transporte superpesado totalmente reutilizable creado con el objetivo de convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria. Consta de una nave y un propulsor Super Heavy, y en el futuro servirá para entregar humanos y carga a la órbita terrestre, la Luna y Marte. El éxito del próximo vuelo acercará aún más a SpaceX a este objetivo estratégico.