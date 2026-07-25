La NASA enviará helicópteros de nueva generación a Marte en 2028

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) de EE. UU. se prepara para dar otro gran paso en la conquista del Planeta Rojo. La agencia planea lanzar helicópteros robotizados de nueva generación a Marte en 2028. El objetivo principal de esta misión es identificar los lugares de aterrizaje más seguros y convenientes para el futuro primer aterrizaje de la humanidad en Marte. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la agencia TASS, citando a un representante de la NASA, esta importante misión se llevará a cabo utilizando un dispositivo llamado SR-1 (Space Reactor-1) Freedom. Se espera que este aparato pase a la historia como la primera nave espacial interplanetaria equipada con un sistema de energía nuclear de EE. UU. A bordo lleva el complejo SkyFall, que incluye nuevas aeronaves creadas sobre la base de las legendarias tecnologías de Ingenuity.

Energía nuclear y reconocimiento aéreo

En el marco del nuevo proyecto, el uso de una fuente de energía nuclear permitirá entregar cargas más pesadas a Marte y realizar investigaciones de larga distancia. Los helicópteros de SkyFall actuarán como exploradores aéreos únicos. Estudiarán minuciosamente la superficie de Marte, elaborarán mapas detallados del área y buscarán puntos de aterrizaje ideales para futuras expediciones tripuladas.

Un aspecto interesante es que, para reducir costos en la creación del aparato SR-1 Freedom, la NASA está utilizando soluciones de ingeniería desarrolladas para el programa de la estación lunar Gateway. Según los datos, el costo total de desarrollo y lanzamiento de esta misión es de aproximadamente 2,1 mil millones de dólares. Los especialistas de la agencia confían en que el primer vuelo humano a Marte se realice antes de 2040.

La continuación del éxito de Ingenuity

La elección de los helicópteros no es casualidad. Su predecesor, Ingenuity, se convirtió en uno de los experimentos más exitosos en la historia de la exploración de Marte. Llegado en febrero de 2021 junto con el rover Perseverance, este diminuto aparato debía realizar inicialmente solo unos pocos vuelos de prueba.

Sin embargo, Ingenuity resultó ser mucho más resistente de lo esperado y realizó 72 vuelos durante casi tres años. Su misión concluyó recién en enero de 2024, después de que sus palas sufrieran daños durante un aterrizaje. Se espera que la nueva misión lleve esta exitosa experiencia a un nuevo nivel.

Este proyecto no solo representa un logro tecnológico, sino también una parte integral de la estrategia de la humanidad para establecer asentamientos permanentes en otros planetas. A pesar de la extrema delgadez de la atmósfera marciana, la eficacia probada de los helicópteros acelerará significativamente los futuros procesos de colonización.