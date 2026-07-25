Una fábrica histórica en Alemania sale a la venta por solo 1 euro

La administración de la ciudad de Sajonia-Anhalt ubicada en el estado federado alemán de Tangerhütte , ha puesto en subasta un gran complejo industrial del siglo XIX. Situado al norte de Magdeburgo, el precio inicial de este objeto histórico ha llamado la atención al fijarse en apenas 1 euro .

Se informa que esta empresa fue fundada en 1842 tras el descubrimiento de yacimientos de mineral de hierro en la zona. En poco tiempo, la fábrica convirtió a Tangerhütte de un pequeño pueblo en uno de los mayores centros industriales. En aquel entonces, más de 1.500 habitantes de la ciudad trabajaban precisamente en esta empresa.

Durante el auge económico de finales del siglo XIX, la fábrica producía farolas, escaleras de caracol, bañeras e incluso pabellones de té enteros. La demanda de los productos era muy alta y se exportaban no solo en Alemania, sino también a países como Japón, Egipto y Argentina . Esto contribuyó al reconocimiento internacional de la fábrica.

Sin embargo, la República Democrática Alemana (RDA) dejó de existir, y el legendario complejo industrial detuvo gradualmente sus actividades hasta quedar en estado de abandono.

Ahora, la administración de la ciudad pretende encontrar un inversor capaz de insuflar nueva vida al sitio. Por ello, el precio inicial de la fábrica se fijó simbólicamente en 1 euro . Los candidatos que deseen participar en la subasta deben presentar sus solicitudes antes del 30 de septiembre .

No obstante, al nuevo propietario también le espera una gran responsabilidad. Según las condiciones de la subasta, el comprador estará obligado a consolidar urgentemente las fachadas históricas protegidas como monumentos arquitectónicos y garantizar su conservación a largo plazo.