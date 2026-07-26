Erling Haaland sorprende a los invitados en la boda de Donnarumma bailando el «Remo Vikingo»

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Erling Haaland sorprende a los invitados en la boda de Donnarumma bailando el «Remo Vikingo»

El delantero estrella del Manchester City, Erling Haaland, siempre sabe cómo llamar la atención incluso fuera de los terrenos de juego. Recientemente, dio un auténtico espectáculo en la suntuosa boda de su compañero de equipo y guardameta de la selección italiana, Gianluigi Donnarumma, liderando la famosa tradición del «Remo Vikingo» (Viking row) que se ha vuelto viral en las redes sociales. Así lo informa Goal.com informa el medio.

Durante la hermosa ceremonia nupcial celebrada en la pintoresca localidad italiana de Locorotondo, el artillero noruego subió al escenario para tomar el tambor. Según Goal.com, Erling Haaland repitió junto a los invitados de la boda el estilo de celebración que se hizo famoso con la selección de Noruega durante la Copa del Mundo. Según esta tradición, una persona marca el ritmo mientras los demás le acompañan balanceándose al unísono como si fueran remando en un barco.

En la ceremonia, Gianluigi Donnarumma contrajo matrimonio con su pareja de toda la vida, Alessia Elefante. El evento se convirtió en una auténtica constelación de estrellas del fútbol europeo. Entre los invitados se encontraba el legendario Paolo Maldini, así como destacados futbolistas de la talla de Sandro Tonali y Nicolo Barella. Por su parte, Erling Haaland asistió acompañado de su pareja Isabel Haugseng Johansen, convirtiéndose en el invitado más alegre de la velada.

La garra del terreno de juego se trasladó a la fiesta

Erling Haaland no solo se limitó a tocar el tambor, sino que también enseñó a los invitados, que miraban desconcertados, cómo debían realizar los movimientos. Su sincera sonrisa y su energía aportaron un toque especial a la boda. Cabe recordar que esta celebración de «remar» se popularizó gracias a la selección de Noruega bajo el liderazgo de Martin Odegaard tras una victoria ante Brasil.

Estos momentos de diversión podrían ser el último descanso para los futbolistas del Manchester City antes del inicio de la nueva temporada. Y es que en el club comienza una etapa de grandes cambios. Tras una década llena de éxitos, Pep Guardiola dejó el equipo y su lugar fue ocupado por Enzo Maresca. Bajo la era Guardiola, los «citizens» conquistaron 20 trofeos importantes para convertirse en los líderes absolutos del fútbol inglés.

Ahora, Erling Haaland y sus compañeros tendrán que defender sus títulos bajo las órdenes de su nuevo entrenador. El ambiente tan unido en la boda de Donnarumma demostró que las relaciones entre los miembros del equipo son muy sólidas tanto dentro como fuera del campo.

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