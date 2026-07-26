Noche histórica de UFC en Abu Dabi: uno brilló y otro resistió (video)

El Etihad Arena de Abu Dabi fue testigo de una noche inolvidable para las MMA de Uzbekistán. En los dos combates principales de un mismo evento, Ramazon Temirov y Bogdan Guskov subieron al octágono: uno destrozó a su prestigioso rival en el primer asalto, mientras que el otro batalló hasta el round decisivo frente a un ex campeón.

Temirov noqueó técnicamente a Steve Erceg a los 4:21 del primer asalto. En el combate estelar, Magomed Ankalaev detuvo a Guskovcon golpes a los 2:41 del quinto asalto.

Dos peleadores uzbekos en combates estelares en un mismo evento

El combate estelar del UFC Fight Night 282 enfrentó a Magomed Ankalaev contra Bogdan Guskov. En el segundo duelo más importante de la noche, Ramazon Temirov se midió ante el ex aspirante al título Steve Erceg. El torneo se organizó el 25 de julio en el Etihad Arena de Abu Dabi.

Guskov aceptó esta oportunidad con menos de dos semanas de anticipación. Ocupando el lugar de Khalil Rountree, quien se retiró por lesión, se preparó para este combate estelar a cinco asaltos en un plazo muy corto.

Esta noche tuvo una importancia mucho mayor que una simple victoria y una derrota: dos representantes de Uzbekistán compitieron consecutivamente en el escenario más grande de la UFC.

Temirov no dejó respirar a Erceg

Para Ramazon Temirov, el combate contra Steve Erceg representó la prueba más grande de su carrera. El atleta australiano había competido previamente por el cinturón de campeón de la UFC y figuraba en el top 10 del ranking divisional antes del evento.

Sin embargo, Temirov hizo caso omiso de la experiencia y el estatus de su rival. Desde el primer asalto impuso una presión asfixiante, tambaleando a Erceg en varias ocasiones con golpes pesados. Tras otro potente ataque a los 4:21, el árbitro detuvo la pelea.

Esta victoria marca el tercer éxito de Temirov en el octágono de la UFC y su segundo final en el primer asalto. Tras la pelea, no ocultó su intención de luchar por el cinturón de campeón.

Guskov llegó hasta el último asalto frente al ex campeón

Bogdan Guskov, por su parte, encaraba una tarea sumamente difícil. Saltó al octágono con un campamento de preparación corto contra el ex campeón Magomed Ankalaev.

Guskov mantuvo una amenaza constante con sus golpes de poder y llevó el combate hasta el quinto asalto. Sin embargo, en el último round, Ankalaev intensificó la presión y lanzó una ofensiva continua. El árbitro detuvo el duelo a los 2:41.

A pesar de la derrota, Guskov:

aceptó la pelea con poco aviso;

disputó su primer combate a cinco asaltos contra un ex campeón;

luchó hasta el asalto decisivo;

acumuló una gran experiencia frente a la élite de los semipesados.

Para Ankalaev, esta victoria fue un paso crucial en su camino de regreso a la pelea por el título.

Resultados completos del UFC Fight Night 282

Se llevaron a cabo 12 combates en el evento. El duelo programado entre Islam Dulatov y Wellington Turman fue cancelado pocas horas antes del inicio debido a una enfermedad de Dulatov.

Cartelera principal

Combate Resultado Magomed Ankalaev — Bogdan Guskov Ankalaev, TKO, 5º asalto — 2:41 Steve Erceg — Ramazon Temirov Temirov, TKO, 1er asalto — 4:21 Magomed Zainukov — Damian Rzepetski Zainukov, decisión unánime — 30:27 Rizvan Kuniev — Tyrell Fortune Kuniev, TKO, 3er asalto — 1:12 Saygid Izagakhmaev — Abubakar Vagaev Vagaev, decisión unánime — 29:28

Cartelera preliminar

Combate Resultado Walter Walker — Thomas Petersen Walker, sumisión, 1er asalto — 1:32 Dustin Jacoby — Muhammad Saidov Saidov, TKO, 2º asalto — 4:49 Santiago Ponzinibbio — Sem Patterson Patterson, TKO, 2º asalto — 3:06 Ismael Bonfim — Axel Sola Sola, sumisión, 1er asalto — 4:44 Brendson Ribeiro — Magomed Tuchalov Tuchalov, decisión unánime — 29:28 Nurullo Aliev — Mike Davis Aliev, decisión unánime — 30:27 Abdul Hussein — Cody Gibson Hussein, sumisión, 3er asalto — 3:07

Todos los resultados están registrados en la página de resúmenes de MMA Fighting.

La principal conclusión de la noche para las MMA de Uzbekistán

Los resultados fueron diversos, pero ambos peleadores enviaron un mensaje contundente sobre su nivel.

Temirov detuvo a un ex aspirante del top 10 en el primer asalto, postulándose firmemente para escalar en el ranking. Por su parte, Guskov, a pesar de la corta preparación, batalló hasta el quinto round contra un ex campeón, demostrando estar listo para la élite.

Ahora, a Temirov le espera otro gran combate con ranking, mientras que Guskov volverá al octágono con un campamento completo. La noche en Abu Dabi concluyó, pero para ambos uzbekos el camino grande apenas comienza.

¿Cuál consideras que fue el momento más brillante: el nocaut de Temirov o el valor de Guskov ante el ex campeón? Déjanos tu opinión en los comentarios.