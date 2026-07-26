Conocido en el mundo del fútbol como «The Special One», José Mourinho siempre se ha distinguido por su carácter complejo y su disposición a hacer cualquier cosa por la victoria. Formado en el Real Madrid y actual delantero del Getafe, Borja Mayoral habló en una entrevista con el diario MARCA sobre su etapa bajo las órdenes del técnico portugués. Habiendo coincidido con Mourinho en la Roma, el delantero abordó no solo los aspectos positivos, sino también la dura personalidad del entrenador en el vestuario, según informa Goal.com. informa .

Según Mayoral, las sesiones de entrenamiento de Mourinho destacan por su singularidad frente a otros entrenadores. Aunque el delantero no fue titular indiscutible de forma constante en la Roma, destacó que disfrutó mucho del trabajo diario. Los entrenamientos solían ser cortos —de 45 minutos a una hora—, pero se basaban en un ritmo extremadamente alto y un trabajo constante con el balón.

La intolerancia a la derrota y la tensión en el vestuario

Detrás de los éxitos de Mourinho se encuentra su actitud intransigente hacia la derrota. Según informa Goal.com, es precisamente este aspecto el que puede afectar negativamente al ambiente dentro del equipo. Al hablar sobre el comportamiento del entrenador tras las derrotas, Mayoral no ocultó que algunas de sus palabras en el vestuario afectaron duramente a los jugadores.

«Lo que no me gustaba era su incapacidad para aceptar la derrota. Una vez perdido el partido, decía cosas despectivas en el vestuario. Esto no solo iba por mí, sino también por otros compañeros. Entiendo que es una persona sumamente competitiva y que bajo las emociones se puede decir cualquier cosa, pero el respeto a una persona siempre debe estar por encima de todo», afirma el delantero español.

A pesar de ello, Mourinho también sabe establecer relaciones cercanas con sus pupilos. Según Mayoral, el «Special One» hablaba con frecuencia con futbolistas con pasado en el Real Madrid, manifestando que valoraba sus trayectorias. El delantero recuerda con agradecimiento que el entrenador tuvo palabras afectuosas hacia él en las ruedas de prensa y reconoció su esfuerzo.

El legado de Mourinho y su situación actual

A lo largo de su carrera, José Mourinho ha ganado dos Ligas de Campeones y ha triunfado en las ligas de España, Inglaterra, Italia y Portugal. Su victoria con la Roma en la Liga Conferencia de la UEFA sigue siendo una de las páginas más importantes de la historia del club. Actualmente al frente del club turco Fenerbahçe, el técnico sigue acaparando los focos por sus declaraciones contundentes y su insaciable sed de victoria.

El estilo de Mourinho también es muy conocido para los aficionados al fútbol de Uzbekistán. Los equipos que ha dirigido, especialmente clubes como el Real Madrid y el Chelsea, cuentan con una gran base de seguidores en el país. Estas confesiones de Mayoral revelan una vez más cómo uno de los mejores entrenadores del fútbol moderno dirige a su equipo y muestran los aspectos contradictorios de su carácter.